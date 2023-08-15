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青春不欺，校园无诈，筑牢校园反诈高地！反诈“小剧场”走进洛阳科技职业学院
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.09.14 17:52

　　“不参与电信网络诈骗不售贩银行卡、电话卡，不出借身份证、微信.QQ、游戏账户，不参与网络刷单……”一声声铿锵有力的反诈承诺回荡在洛阳科技职业学院。9月13日，在洛阳科技职业学院内，一场“花式”反诈活动正在上演。反诈Rap、反诈相声、反诈小品、民警现身说法……一个个精心编排的“小剧场”节目，引得在校师生掌声、叫好声络绎不绝，响彻全场。

　　当日，“守住钱袋子共建美丽家”反诈小剧场社区行洛阳科技职业学院专场活动成功举办。活动以寓教于乐的方式，向在校师生宣传反诈“干货”，进一步构筑校园安全“防火墙”。

　　本次活动由洛阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室指导，洛阳市反电信网络新型违法犯罪中心、中国人民银行洛阳市分行、洛阳日报报业集团主办，新安县公安局、中原银行洛阳分行、洛阳科技职业学院、洛阳网承办。

　　“希望同学们做反诈宣传的形象大使，把反诈知识宣传到身边的每一个人。”洛阳科技职业学院副校长杨建宏表示，此次活动将切实提升同学们的防范电信诈骗的思想意识和能力，多方共同努力实现洛科校园无诈骗，创建无诈安全文明校园!

　　对于进洛科开展反诈宣传的目的，新安县公安局党委委员、副局长张万峰表示，学生群体防范意识薄弱，容易成为犯罪分子诈骗目标。此次活动就是为了提高大家对于电信网络诈骗的识别防范能力，认清“两卡”违法犯罪的后果，保护全体师生的财产安全，远离电信网络诈骗犯罪。

　　中国人民银行洛阳市分行支付结算科科长聂青桥表示，自反诈工作开展以来，人民银行及金融系统树牢金融为民理念，通过加大金融监管力度、深化银警合作等一系列举措，金融系统反诈工作取得积极成效。下一步，将继续保持严监管高压态势，持续推进涉诈“资金链”源头治理，提高治理质效。

　　中原银行洛阳分行副行长张伟表示，中原银行做为一家有社会责任的省辖城市商业银行，有责任携手学校，共同开展校园反诈宣传活动，增强学生防范网络电信诈骗的意识与能力，树立积极向上的正能量，为和谐稳定的社会做出自己的贡献。

　　现场，新安县公安局党委委员、副局长张万峰为中原银行洛阳分行进行了授旗，授予该行“公益反诈先锋集体”流动红旗。

　　《反诈主题曲》rap说唱、《我们接着聊》反诈相声、《笨蛋·坏蛋》反诈小品……当反诈知识变成生动有趣的舞台剧，不仅令人耳目一新，更让反诈宣传接地气、入人心，在潜移默化中加深了该校师生对电信网络诈骗手法的了解，提升防骗识诈能力。

　　除了精彩的文娱表演，公安民警、中原银行代表也登上舞台，结合实际案例及电诈案件特点以案说法，深入浅出地向该校师生讲述网络刷单、网络交友、冒充公检法、买卖账户等常见电信网络诈骗的骗术及防范技巧，为师生们送上一份“反诈宝典”。

　　“同学你好，如果遇到电信诈骗，你知道要拨打哪个电话号码吗？”在反诈知识竞答环节，一个个反诈问题被抛出，在场师生踊跃抢答，在欢快的氛围中，反诈知识入脑又走心。

　　此次活动，中原银行洛阳分行还为该校师生准备了反诈礼包，同学们参与线上线下反诈有奖竞答，不仅能在一问一答中掌握防骗反诈技能，还能领取“反诈水杯”“反诈数据线”等，时刻提醒自己，善用反诈知识，警惕身边潜在的网络骗术。后续，中原银行洛阳分行将加大宣传力度，激发全民反诈热情，在做好金融服务的同时，进一步履行社会责任和义务，切实保护公众客户的合法权益，提高客户满意度！

　　“小品、相声这种传统节目与反诈知识相结合，还有一些改编的反诈歌曲，让我加深了对反诈知识的印象，受益良多，也认识到了反诈的重要性。”洛阳科技职业学院一名大一学生说。

　　今年3月15日以来，按照市委、市政府关于加强防范打击电信网络新型违法犯罪的工作要求，在洛阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室指导下，洛阳市反电信网络新型违法犯罪中心联合中国人民银行洛阳市分行、洛阳日报报业集团，连续开展多场反诈小剧场社区行活动。

　　期间，我市公安机关、金融机构、通信企业、本地媒体多方携手，组建一支支“反诈宣传队”，相继走进洛龙区、涧西区、西工区、老城区、长申国际、中州万达广场、青年宫广场、河南科技大学、洛阳理工学院等社区、商圈和高校，通过相声、快板、脱口秀、RAP说唱等一系列精心编排的“反诈小剧场”创新节目，由专业机构和演员倾情出演，用更加年轻化的形式，向群众宣传防骗反诈知识，提升广大人民群众防范电信诈骗意识。另外，在每一场活动中，均设置有现场互动问答环节，让反诈宣传更具“沉浸式”，更有“反诈鸡蛋”“反诈咖啡” “反诈伞”“反诈水果” “反诈大礼包”等网红反诈产品，既用“新”又用心，得到群众一致好评。

　　近期，反诈小剧场社区行活动还将走进更多公共场所，通过开展丰富多彩的系列活动，奏响反诈“最强音”，筑牢反诈“防护网”。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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