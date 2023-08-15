洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛违停”是否可以非车主二次绑定？洛阳市城市管理局回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 17:18

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：非车主如何在“洛违停”小程序二次绑定？

　　洛阳市城市管理局回复：如需在小程序绑定车辆，需要车主先通过小程序注册绑定，非车主及他人才能对车辆进行二次绑定，旨在对车辆信息进行规范化管理，保障车主合法权益，体现科技时代的执法智慧化、精细化。

　　目前小程序已恢复正常，车主需通过微信小程序重新搜索“洛违停”，进入小程序后根据提示上传相关证件，手动录入相关信息，核实准确无误，完成注册绑定。非车主需要二次绑定时，根据提示操作，输入发送至车主手机上的验证码，完成绑定。

　　如有疑问，可拨打违停咨询热线0379-61111166。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
    感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
    感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
        最近，3岁半的关关(化名)因手足口病就诊，而他的病因，跟哥哥前不久患的疱疹性咽峡炎有关。
  • ·眼药水的使用误区，您知道几个
  • ·宝宝脚脱皮 是不是脚气
  • ·拍胸片有辐射 敢给孩子做吗
    • 乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
        游特色乡村，赏生态美景。前段时间，省文化和旅游厅公示了2023年河南省乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇...
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
  • ·生态画卷美 且动且品味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！汉魏故城遗址博物馆全面开工建设
  • 以担当作为开创发展新局——三论推动...
  • 103岁的陈兰英：身体硬朗闲不住
  • 公园绿地有了咖啡小屋 休闲遛娃也能“...
  • 洛阳两家企业入选！2023年全国商贸物...
  • 188万余元！洛阳下发今年首批加装电梯...
  • @洛阳人：“团购套餐”越来越火 这些...
  • 栾川：游客住宿掌上办 精准服务更贴心
  • 老城区西南隅街道：汉服随便选 妆造免...
  • 2022年度省派博士服务团：“最强大脑...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    初识曼陀罗 开花又结果

    荷影

    晨光染红的山沟沟

    洛河里的小精灵
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605