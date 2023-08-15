“洛违停”是否可以非车主二次绑定？洛阳市城市管理局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：非车主如何在“洛违停”小程序二次绑定？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：非车主如何在“洛违停”小程序二次绑定？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：非车主如何在“洛违停”小程序二次绑定？ 洛阳市城市管理局回复：如需在小程序绑定车辆，需要车主先通过小程序注册绑定，非车主及他人才能对车辆进行二次绑定，旨在对车辆信息进行规范化管理，保障车主合法权益，体现科技时代的执法智慧化、精细化。 目前小程序已恢复正常，车主需通过微信小程序重新搜索“洛违停”，进入小程序后根据提示上传相关证件，手动录入相关信息，核实准确无误，完成注册绑定。非车主需要二次绑定时，根据提示操作，输入发送至车主手机上的验证码，完成绑定。 如有疑问，可拨打违停咨询热线0379-61111166。 点击查看原帖⑥