中秋国庆将至！洛阳市市场监管局发布提醒告诫函

2023年中秋国庆将至。刚刚记者从洛阳市市场监管局获悉，为维护节日市场价格秩序，引导各经营者及相关单位自觉遵守价格法律法规，维护消费者合法权益，该局发布中秋国庆节日价格提醒告诫函。

2023年中秋国庆将至。刚刚记者从洛阳市市场监管局获悉，为维护节日市场价格秩序，引导各经营者及相关单位自觉遵守价格法律法规，维护消费者合法权益，该局发布中秋国庆节日价格提醒告诫函。

按照要求，各经营者及相关单位应严格遵守《中华人民共和国价格法》、《明码标价和禁止价格欺诈规定》等价格法律法规，自觉增强社会责任感，切实加强价格自律。

各月饼、节日特色商品、高端酒水等经营者应当遵循公平、合法、诚实、信用的定价原则，严格落实明码标价规定，做到“一品一签”、“一货一签”，不得以任何形式搭售或混合销售其他商品，不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。月饼生产经营单位应当严格执行食品包装的强制性标准，不得使用贵金属、红木等贵重材料过度包装。

粮、油、肉、禽、蛋、菜等生活必需品经营者要履行社会责任，明码标价，价格变动时，及时调整价格公示信息。不得串通涨价或捏造、散布涨价信息、囤积居奇、操纵市场价格。

各大旅游景点要做好收费项目、收费标准、优惠政策等公示工作，严格落实价格主管部门制定的价格政策，规范景区园区内餐饮、零售摊点、车辆停放等服务场所的价格行为，严禁各类形式的价格欺诈，自觉维护景区市场价格秩序。