洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中秋国庆将至！洛阳市市场监管局发布提醒告诫函
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 17:20

　　2023年中秋国庆将至。刚刚记者从洛阳市市场监管局获悉，为维护节日市场价格秩序，引导各经营者及相关单位自觉遵守价格法律法规，维护消费者合法权益，该局发布中秋国庆节日价格提醒告诫函。

　　按照要求，各经营者及相关单位应严格遵守《中华人民共和国价格法》、《明码标价和禁止价格欺诈规定》等价格法律法规，自觉增强社会责任感，切实加强价格自律。

　　各月饼、节日特色商品、高端酒水等经营者应当遵循公平、合法、诚实、信用的定价原则，严格落实明码标价规定，做到“一品一签”、“一货一签”，不得以任何形式搭售或混合销售其他商品，不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。月饼生产经营单位应当严格执行食品包装的强制性标准，不得使用贵金属、红木等贵重材料过度包装。

　　粮、油、肉、禽、蛋、菜等生活必需品经营者要履行社会责任，明码标价，价格变动时，及时调整价格公示信息。不得串通涨价或捏造、散布涨价信息、囤积居奇、操纵市场价格。

　　各大旅游景点要做好收费项目、收费标准、优惠政策等公示工作，严格落实价格主管部门制定的价格政策，规范景区园区内餐饮、零售摊点、车辆停放等服务场所的价格行为，严禁各类形式的价格欺诈，自觉维护景区市场价格秩序。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
    感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
    感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
        最近，3岁半的关关(化名)因手足口病就诊，而他的病因，跟哥哥前不久患的疱疹性咽峡炎有关。
  • ·眼药水的使用误区，您知道几个
  • ·宝宝脚脱皮 是不是脚气
  • ·拍胸片有辐射 敢给孩子做吗
    • 乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
        游特色乡村，赏生态美景。前段时间，省文化和旅游厅公示了2023年河南省乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇...
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
  • ·生态画卷美 且动且品味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！汉魏故城遗址博物馆全面开工建设
  • 以担当作为开创发展新局——三论推动...
  • 103岁的陈兰英：身体硬朗闲不住
  • 公园绿地有了咖啡小屋 休闲遛娃也能“...
  • 洛阳两家企业入选！2023年全国商贸物...
  • 188万余元！洛阳下发今年首批加装电梯...
  • @洛阳人：“团购套餐”越来越火 这些...
  • 栾川：游客住宿掌上办 精准服务更贴心
  • 老城区西南隅街道：汉服随便选 妆造免...
  • 2022年度省派博士服务团：“最强大脑...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    初识曼陀罗 开花又结果

    荷影

    晨光染红的山沟沟

    洛河里的小精灵
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605