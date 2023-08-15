好消息！摩托车驾驶证考试实现“一天拿证”

想考摩托车驾驶证的洛阳市民请注意，告诉您一个好消息。近日，记者从洛阳市交警部门获悉，摩托车驾驶证考试惠民政策已经实行，今后可实现预约、考试、拿证“一日办”，即一次预约就能在一天内参加所有科目考试，全部合格后当天就能拿到驾驶证。

想考摩托车驾驶证的洛阳市民请注意，告诉您一个好消息。近日，记者从洛阳市交警部门获悉，摩托车驾驶证考试惠民政策已经实行，今后可实现预约、考试、拿证“一日办”，即一次预约就能在一天内参加所有科目考试，全部合格后当天就能拿到驾驶证。

准驾类型

目前摩托车驾驶证分“D照”“E照”“F照”三种，分别对应不同车型：

●“D照”，准驾普通三轮摩托车、普通两轮摩托车和轻便摩托车

●“E照”，准驾普通两轮摩托车和轻便摩托车

●“F照”，准驾轻便摩托车

考试流程

●考生持本人身份证原件到各辖区车管中队体检，也可以到市民之家通过自助体检机照相、体检(设置有自助体检机的考场也可以)。体检合格后领取机动车驾驶证申请表。

●考生持本人身份证原件、机动车驾驶证申请表、体检照片就近选择摩托车考场建档报名。

●考生建档报名后可预约当日科目一理论考试。

●科目一理论考试合格后，考生当日可继续预约科目二、科目三考试。

●科目二、科目三(道路)考试合格后无需预约，考生直接参加科目三安全文明常识理论考试。

●全部科目考试合格，考生参加安全警示教育学习并宣誓，当日可领取驾驶证。