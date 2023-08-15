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188万余元！洛阳下发今年首批加装电梯市级财政补贴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 12:41

　　14日，记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市财政局日前下达今年第一批既有住宅加装电梯市级财政补贴资金，共计188万余元，将有78个住宅单元的加装电梯居民受益。

　　按照《洛阳市既有住宅加装电梯财政补贴申领办法》(有效期至今年4月10日)相关规定，中心城区既有住宅加装电梯补贴比例为20%，市、区两级财政按3：7比例承担，且最高每台10万元予以补贴，其他县区的财政补贴标准按最高每台8万元实施。

　　“本次188万余元市级财政补贴下发后，还将有440万余元的区级财政补贴陆续下发。”洛阳市住建局相关负责人介绍，该批财政补贴是针对4月10日前取得特种设备登记证的电梯，也是按照《洛阳市既有住宅加装电梯财政补贴申领办法》进行补贴的最后一批。

　　据了解，4月10日以后取得特种设备登记证的电梯，将按照《洛阳市既有住宅加装电梯三年行动实施方案》规定，按8万元/台的固定标准实施财政补贴，其中中心城区内市、区财政按3:7予以补贴，其他县和偃师区、孟津区由本级财政直接补贴，确保三年行动期间加装电梯财政补贴不间断、群众申领更便捷。

　　今年以来，洛阳把老旧小区加装电梯作为推动城市提质、完善服务功能的重要民生工程强力推进。截至目前，洛阳既有住宅加装电梯共322部。按照《洛阳市既有住宅加装电梯三年行动实施方案》，到2026年6月底前，都市核心区老旧小区加装电梯完成率力争在50%以上，孟津区和偃师区力争在20%以上，其他县力争在15%以上。

　　（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 杨青 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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