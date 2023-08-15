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精湛医术除病痛，贴心服务获赞誉！洛阳这家医院接连被患者点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.09.14 11:15

　　“特别感谢河南科技大学第二附属医院皮肤科专家居兴刚大夫，看病非常细致，讲了很多注意事项，医术高超，效果非常好！”

　　近日，洛阳网“百姓呼声”平台收到这样一条感谢帖，发帖人为涧西区的朱先生。

　　据他讲述，自己患有脂溢性皮炎，每年夏季都会发作，期间辗转多家医院，还专门前往郑州、西安等地就诊，也用过很多药，但疗效甚微。

　　今年八月中旬，他来到河南科技大学第二附属医院皮肤科就诊。在诊疗过程中，皮肤科副主任医师居兴刚的认真负责和耐心细致，在朱先生的心中留下了深刻印象。

　　“居医生平易近人、不急不躁，他详细询问我的病史，病情发作时的情况，还叮嘱了很多日常容易导致病情反复的生活细节，这让我很感动。”朱先生说。

　　无独有偶，皮肤科病区的两位值班护士因在工作过程中及时解决患者需求，被市民郭先生点赞表扬。

　　据郭先生介绍，9月5日凌晨他父亲因散发性湿疹、皮肤多处溃烂而痒得无法入睡，考虑用冰袋冰敷兴许可以缓解父亲的不适，郭先生便抱着试一试的态度来到护士站说明了自己的请求。

　　“我话音刚落，她们就立刻帮我找了两个冰袋，还说冰袋如果融化了可以随时找她再换新的，还跟交接班的护士也交代了，这个举动真的让我心里一暖。”郭先生说，父亲住院以来，他和家人感受到了医护人员的细心与耐心。

　　“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。”患者的信任和支持正是从每时每刻为患者服务的小事中来。

　　近年来，河南科技大学第二附属医院秉承“以患者为中心”的服务理念，进一步加强内涵建设，全面提升医疗技术水平和医疗服务能力，创新开展了“七+7”惠民、便民、利民医疗服务举措，延伸居家护理服务，推出院内导航系统等措施，从细节处落实人性化、多元化举措，切实改善患者的就医体验，提高了群众看病就医的获得感和满意度。(洛报融媒·洛阳网记者 刘雪琦 通讯员 牛然)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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