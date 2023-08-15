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@洛阳人：“团购套餐”越来越火 这些提醒很实用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 10:58

　　餐饮、娱乐、生活服务，眼下，洛阳市场上各类团购套餐在互联网平台上应有尽有。优惠的价格、眼花缭乱的介绍让人忍不住频频下单。可是，如果下单后发现还有更低的价格、下单消费后遇到承诺的服务打折……您会怎么办？在日常生活中，消费者如何避免遇到这些问题？13日，记者进行了采访。

　　228元的团购套餐，还没吃完发现直播间“立减50元”

　　上周末，市民尹女士和家人一起到涧西区滨河路上的一家饭店吃饭。“出发之前，我专门在某团购平台下单了一个228元的套餐，还打电话预约了座位，套餐包含4菜一汤和一小锅米饭。”尹女士说。

　　到店之后，店家核销了尹女士的套餐券码，很快便上齐了所有菜品。一家人边吃边聊正开心时，尹女士突然发现，一位工作人员在店里开起了直播，“她面前的桌子上摆满了各式菜品，还有我们点的套餐。”出于好奇，尹女士打开手机进入了这家饭店的直播间，发现主播刚好在推销自己团购的228元套餐，可让她惊讶的是，当时的售价仅为178元，并且是当场下单就能使用，不需要提前预约。

　　饭还没吃完价格就“立减50元”，这让尹女士觉得有点儿亏。于是，她找到了饭店的负责人进行询问。经过沟通，店方将此前核销的券码进行恢复并作退款处理，228元返回尹女士账户，之后，尹女士进入直播间以178元的价格重新购买团购套餐，店方进行了核销。

　　消费前先查团购价，已成为不少消费者的习惯

某饭店团购套餐的部分菜品

　　如今，随着团购消费种类的不断增加，消费前先打开各类团购App查看有无优惠价格，已经成为不少消费者的习惯。

　　13日中午，在位于洛龙区宝龙广场3楼的美食街区一家烧烤店里，市民李女士正和朋友一起吃饭。下单之前，她对比了店内优惠活动和某短视频平台的团购活动，然后选择在某短视频平台下单。“平时这一顿饭要花200多元，团购之后只需要170多元。”套餐的菜品上齐后，李女士发现，分量和质量与之前在店内单点时一样，她认为比较划算。

　　无独有偶，市民张女士也热衷于团购消费。8月底，她在某平台团购了一个包含游玩和住宿的大型游乐王国套票，价格也比较划算。可是当她打电话预约房间时，对方却称周末入住需要加价500元。“我又进入团购页面查看，这才发现注意须知上标明这是非假日和周末团购套餐。”张女士说，孩子平时需要上学根本无法消费，最后自己只好退掉了这份团购套餐。

　　对于团购消费，也有一些市民持谨慎态度。前段时间，市民郭先生发现自己经常洗车的店铺推出了团购活动，便购买了一份19.9元的汽车美容套餐。郭先生说，购买页面介绍该套餐实际价格为99元，包含洗车、养护、检测等多项服务，可是到店使用的时候，不仅清洗的效果和平时相比大打折扣，店家承诺的其他项目也以人手不够为由，建议他改天再去做。“后来，我再也没去过这家店了。”郭先生告诉记者。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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