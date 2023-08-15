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2019年以来，洛阳已累计综合利用工业固废1.52亿吨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 10:58

　　以国家工业资源利用基地建设为抓手，自2019年以来，洛阳累计综合利用各类工业固废1.52亿吨，实现产值135亿元。这是记者在近日召开的全省制造业绿色低碳发展暨节能环保装备产业链工作推进会上了解到的。在此次会议上，洛阳作为全省工业绿色循环发展先进典型发言。

　　近年，洛阳积极贯彻绿色循环发展理念，结合产业实际科学谋划、高位推进，较好地完成了工业低碳循环发展目标。

　　在推动工业固废源头减量上，洛阳实施了557项工业治理项目，完成中心城区72家重污染企业搬迁改造，拆除停运7台燃煤机组共94.5万千瓦，完成“双替代”10.2万户，淘汰落后工艺设备656台(套)、落后焦化产能100万吨、落后合成氨产能15万吨，化解钢铁产能103万吨，实现新能源和可再生能源发电装机增加173万千瓦，通过绿色制造体系建设，加快了全市产业结构向绿色低碳转型。

　　在实施工业固废多元化利用上，洛阳依托洛钼集团等重点企业开展尾矿综合利用，并推动粉煤灰、脱硫石膏、煤矸石、冶金渣等其他工业固废在建材制备、有价元素提取等领域的应用。全市重点推进的洛阳天瑞环保科技年综合利用22万吨铝渣(灰)项目等32个重点项目已建成24个，每年可处理各类工业固废2305.7万吨；中信重工污泥造粒成型系统等4项工艺技术入选工信部《工业资源综合利用先进适用工艺技术目录》，起到了较好的示范引导作用。

　　在推动产业集聚和骨干企业培育上，全市形成孟津经开区、偃师经开区等两大循环经济产业集群，其中孟津区围绕废旧钢铁回收，废旧家电、报废汽车拆解，废旧轮胎、废塑料加工等产业，已形成“资源—产品—废弃物—再生资源”的循环发展链条，每年可加工再生资源607.5万吨；偃师区集聚了综合利用企业30余家，每年可综合利用固废约370万吨，回收再生金属、再生塑料30万吨。全市产值亿元以上的综合利用企业已超过20家。

　　根据规划，后续洛阳将加快推进工业资源综合利用基地建设，全面推进钢铁、有色、化工、建材等传统产业绿色化改造，稳步推进尾矿、粉煤灰、赤泥等大宗工业固废综合利用，大力推动废钢铁、废塑料等再生资源循环利用，发展汽车零部件、轴承、盾构机械等重点领域再制造装备产业，同时加大综合利用技术产业化应用，将工业资源综合利用基地建设与“无废城市”建设统筹推进，全面促进工业绿色低碳循环高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩 李磊 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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