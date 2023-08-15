洛阳是否执行“认房不认贷”政策？相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳是否执行“认房不认贷”政策？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳是否执行“认房不认贷”政策？

洛阳市金融工作局回复：2023年8月，住建部、人民银行、国家金融监管总局印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房“认房不认贷”政策措施。接到问题反映后，我局及时向在洛银行了解情况，截至目前，包括工商银行、郑州银行在内的部分银行已开展执行“认房不认贷”政策，具体执行情况可向意向贷款银行咨询。存在问题楼盘等特殊情况的也可向住建部门咨询。

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