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栾川县：健康一体机 提升居民健康管理数字化水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 08:49

医务人员使用健康一体机为群众体检

　　“有了健康一体机，我们基层医生做家庭签约服务更方便了。对群众来说，不出门就能享受更多体检项目。”日前，栾川县重渡沟卫生院医生王占省说。

　　近日，栾川县向该县15个乡镇卫生院及203个村卫生室免费发放218台健康一体机，旨在提升基层家庭医生签约服务能力，推动居民健康管理数字化。

　　健康一体机是我省为改善农村卫生服务条件、提升村卫生室服务能力，利用国债项目资金免费为基层配备的临床检验设备。该设备集测血压、血糖、血氧饱和度、尿常规、体温等功能于一体，操作全程无纸化。其整合二代身份证、居民健康卡、信息管理软件系统，可将现场签约和健康检测数据自动存储上传，具有高集成、易操作、便携带、稳定精准等特点。

　　“健康一体机的使用与日常家庭医生签约服务的结合，有助于实现基层群众健康管理数字化和健康档案连续化，进一步转变基层卫生服务模式，提升村卫生室服务能力，满足农村居民就近健康服务需求，提升签约群众满意度。”该县卫健部门有关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 武亚姣 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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