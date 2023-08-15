近日，洛阳市烈士陵园“薪火·相传”宣讲队伍走进老城区道北路小学，开展开学季“永不褪色的你”红色课堂活动。

近日，洛阳市烈士陵园“薪火·相传”宣讲队伍走进老城区道北路小学，开展开学季“永不褪色的你”红色课堂活动。 近日，洛阳市烈士陵园“薪火·相传”宣讲队伍走进老城区道北路小学，开展开学季“永不褪色的你”红色课堂活动。 课堂上，面对讲解员的提问，学生们认真思考回答，一起重温抗日英雄杨靖宇、抗美援朝英雄邱少云等英烈的故事，深深感受革命先烈们不畏艰险、无私奉献的精神。 该活动是洛阳市烈士陵园“英烈精神进校园”活动的一项内容，利用开学季走进校园，为学生开展爱国主义教育，有效提升少年儿童爱国主义情怀。 据悉，洛阳市烈士陵园还将借助开学季，在本月开展“勿忘9·18”“小小志愿讲解员”“我们是一家人·与无名烈士认亲”等形式多样的教育活动，在广大少年儿童中营造崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈、关爱烈属的浓厚氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 石智卫 蒋华 文/图）