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公园绿地有了咖啡小屋 休闲遛娃也能“洋气一把”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 08:47

　　傍晚时分，洛龙区政康苑社区体育公园热闹非凡，不少老年人在公园内锻炼筋骨，还有家长带着孩子玩耍。挥洒汗水后，大家不约而同走进公园内的“了了一杯”咖啡小屋，买上一杯饮品，享受休闲时光。

　　公园里有了卖咖啡的小屋，这让前来游玩的市民非常惊喜。

　　“我家就在旁边，晚上如果没事儿，我就会带着孙子来这里玩儿。”今年65岁的牛女士说，孙子在公园里和小朋友们玩得满头大汗，她会到“了了一杯”咖啡小屋给孙子买杯果汁，“坐在店门口休息区边听音乐边看孩子，咱也洋气一把！”

　　今年7月，我市提出要大力推进公园绿地改造，优化景观配置，植入健身休闲功能，布局“了了一杯”咖啡小屋等时尚业态，提升群众幸福感、获得感。8月中旬，我市打造的“了了一杯”咖啡小屋正式落地试运营，进入公园、景区、交通枢纽等处，为广大市民、游客提供品质生活新体验和“打卡”新选择。

　　“了了可见十三朝。”提及品牌内涵，负责“了了一杯”项目开发建设的洛阳国晟集团下属的弘义智慧城市运营管理有限公司相关负责人姚思宇表示，“‘了了可见’寓意为清清楚楚，‘十三朝’彰显了洛阳深厚的历史文化底蕴，我们希望这个品牌能兼具青春活力与古都神韵，为市民、游客提供消费新选择和时尚‘打卡地’。”

　　当前，全市已有5家“了了一杯”咖啡小屋投入运营，今年年底前全市将布局运营30家。为进一步提升顾客消费体验，“了了一杯”咖啡小屋计划每家店都布局外部空间，打造交流、休闲的空间和平台，满足顾客社交需求。

　　“我们计划让‘了了一杯’咖啡小屋进入更多公园和景区，让品牌和城市发展相得益彰。”姚思宇介绍，今年年底前，“了了一杯”咖啡小屋将建成开放式烘焙工厂，提供咖啡制作全流程参观体验服务和甜品烘焙学习体验服务，为社区群众提供更多便利。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 李孟 杨洋 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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