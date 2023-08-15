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老城区西南隅街道：汉服随便选 妆造免费做
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 08:39

　　“以后咱出去表演，可以来这里挑衣服。你看，这汉服多漂亮啊！”昨日，在位于老城区西南隅街道社区邻里中心的汉服体验馆内，72岁的谢桂珍一边在衣架前挑选汉服，一边跟同行的姐妹聊天。

　　在这间汉服体验馆里，衣架上挂着一排不同款式的汉服，旁边还有化妆镜和凳子。辖区居民到这里，可以随便挑选心仪的汉服，为自己做一个精致的妆造，再去丽景门、十字街等地，拍些美美的照片。更重要的是，以上这些服务，全部都是免费的。

　　“我们辖区内有丽景门、西大街等热门打卡地，随着汉服的兴起，辖区居民对穿汉服的需求越来越高。因此，我们在打造邻里中心时，专门腾出了一间办公室，设置了这个汉服体验馆。”西南隅街道办事处相关负责人说。

　　依托这间汉服体验馆，邻里中心不仅搞起了汉服礼仪课堂、汉服妆造课堂等新时代文明实践活动，还有效调动了各类“三自”组织的活动热情。目前，辖区的合唱团、戏剧团等业余文化团体已经举办了多场汉服演出，进一步丰富了辖区居民的文化生活。

　　“我们现在已经跟辖区一些汉服店开展合作，化妆师会定期过来提供免费妆造服务。”西南隅街道办事处相关负责人说，接下来，他们还将探索“公益+低偿”服务模式，通过“空间换资源”合作方式，引入运营团队、品牌商家、社会组织等主体，让汉服体验馆持久运营下去，更好地服务群众。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张杏利 杨甜甜）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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