北京第二实验小学洛阳分校教师潘超超：从“司机”到名班主任 一路成长育桃李

“我的教学生涯，从一个乡村学校开始。”10日，2023“洛阳最美教师”、北京第二实验小学洛阳分校教师潘超超谈起自己的从教经历，感悟最深的是一路成长，扎根教育一线，育下芬芳桃李。

工作中的潘超超 (受访者供图）

“我的教学生涯，从一个乡村学校开始。”10日，2023“洛阳最美教师”、北京第二实验小学洛阳分校教师潘超超谈起自己的从教经历，感悟最深的是一路成长，扎根教育一线，育下芬芳桃李。

1998年，潘超超从大学中文系毕业后，回到家乡做了一名乡村小学教师。因有驾照、会开车，他被抽调到组建不久的洛龙区第二实验小学，除了参与教学，更重要的任务是当司机，教师外出培训、后厨买菜、购置物资，他随叫随到。

“当时，乡村小学老师并不齐全，要求老师必须是全能。”潘超超说，他当过体育老师，教过信息技术课，还常年担任班主任，教过语文、数学等主科。面对“司机能教语文”的怀疑，他把钻研作文教学当成最大爱好，一块抹布、一个橘子、甚至一颗瓜子，都成为习作教学的生动话题，获得了家长和孩子们的认可。

十年前，潘超超转入北京第二实验小学洛阳分校，成为第一批年级组组长，负责教学方案、学段优化等工作。他带头走班上课，引领年级组习作教学变革。

近年来，潘超超先后被授予河南省中小学优秀班主任、洛阳市首批“十佳优秀班主任”等称号。2021年，潘超超成为洛阳市首批名班主任工作室主持人，以“会做、善写、能讲”为标准，将班级工作中的点点滴滴融入习作教学，引领区域班主任工作改革创新。

“立德树人是教育的根本任务，更是教师的使命。”潘超超说，无论何时，他都不忘自己教师的身份与责任，潜心学习专业技能，让每一名学生收获不一样的精彩。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)