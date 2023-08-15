洛阳举行老年医疗护理康复技能竞赛

近日，2023年洛阳市老年医疗护理康复技能竞赛在市中心医院万安院区举行，来自各县区和市直各医疗机构25支代表队的75名队员参赛。

竞赛中，选手演示海姆立克急救法

近日，2023年洛阳市老年医疗护理康复技能竞赛在市中心医院万安院区举行，来自各县区和市直各医疗机构25支代表队的75名队员参赛。

此次竞赛设老年医疗、老年护理和老年康复3个专业，赛制分为笔试、病例分析、技能操作。经过激烈角逐，单项产生个人一等奖3名、二等奖6名、三等奖10名；团体产生一等奖3名、二等奖5名、三等奖8名。3个专业的第一名选手将代表我市参加河南省老年医疗护理康复技能竞赛总决赛。

此次竞赛由市卫健委、市总工会主办，市中心医院承办。

●老年医疗专业奖项一等奖

安普阳伊川县人民医院

赵曦洛阳市第三人民医院

徐金鹏涧西区长安路社区卫生服务中心

●老年护理专业奖项一等奖

刘亲亮洛阳市中心医院

丁薇薇洛阳市第三人民医院

李圆圆涧西区周山路社区卫生服务中心

●老年康复专业奖项一等奖

韩艳荣洛阳市中心医院

刘利哲洛阳市中医院

冯越鹏洛阳市东方人民医院

记者邀请市中心医院护理专家为大家整理出一些日常居家照护小技巧，您不妨收藏备用。

为长期卧床老人翻身，正确的步骤是什么？

老人长期卧床，很容易发生褥疮。居家照料老人的要点就是要为其勤翻身，减轻身体局部受压，促进血液循环。

具体步骤：先让老人平躺，双手交叠放于腹部，双腿屈膝，先将双下肢移至床沿一侧，再依次挪动肩部和臀部，照护人员一只手扶老人膝部，一只手扶老人肩部，慢慢将老人翻向对侧，上腿屈膝放前侧，下腿略弯曲放后侧，避免腿部受压，并指导老人抓稳床挡。随后可检查老人的背部、骶尾部及双足跟等经常受压的部位皮肤，同时，可在卧床老人背后放软枕支撑，在胸前及上腿下方各放置一个软枕，增强老人舒适度。在日常照护中，应每隔两个小时更换一次体位。

为卧床老人鼻饲时要注意啥？

照护人员每次为老人鼻饲前可以先抽吸胃管，看看能否抽出胃液，以确定胃管在胃内。随后，可以抽取20毫升至30毫升温开水进行脉冲式冲管。

在每次鼻饲前，要抬高床头30°至45°，也可让老人保持坐位或半坐卧位，不能坐起的要在其身后增加垫背或软枕，使上半身保持大于30°，防止因食物返流引起误吸。

鼻饲液的温度要控制在38°至40℃，根据老人身体情况每次注食250毫升至400毫升，每天4次至6次，每次注食推送速度不能快于每分钟30毫升。一次结束后，抽取温开水20毫升至30毫升，进行脉冲式冲管，防止堵管。

老人发生噎食该怎么办？

一、如果没有亲人在侧，可使用自救办法

噎食老人可两腿分开站立，在微微低头的同时张开嘴，一手握拳并将拇指侧置于肚脐上方两横指处，另一只手包住握拳的手，迅速向上、向内冲击自己的腹部，可重复进行直至吐出食团。或用桌角和椅背按此方法冲击腹部至食团吐出。

二、如果有亲人在侧，亲人可使用背部冲击法或海姆立克急救法

①背部冲击法：让老人坐在凳子上，身体前倾，轻微张开嘴巴，低头45°，使咽喉部低于腰线以下。施救者一手扶好老人身体，另一手掌根用力叩击老人背部两肩胛骨中间位置，反复叩击后观察老人是否吐出食团。

②海姆立克急救法：让老人保持站立姿势，两脚分开，头略低，嘴张开。施救者站在老人身后，双臂环抱其腰部，一手握拳，拇指侧顶住患者的腹部中线部位，剑突下肚脐上方两横指，另一手包住握拳的手，迅速用力向上向内冲击老人腹部，可连续冲击，直至食团吐出。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超 文/图)