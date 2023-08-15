日前，在位于瀍河区的蓝海彤翔企业管理有限公司，技术人员正在展示虚拟直播技术。 日前，在位于瀍河区的蓝海彤翔企业管理有限公司，技术人员正在展示虚拟直播技术。 虚拟直播技术运用“5G+实时渲染”技术，通过Studio Bridge传输到云端，实时完成抠像、渲染与合成，再推流到直播平台。这项技术广泛应用于游戏直播、直播带货、在线教育、产品虚拟发布会等领域。该企业利用互联网、云计算、人工智能及5G技术，为影视和相关行业客户提供专业服务,已服务40多个国家和地区，以数字技术为影视工业化赋能。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 邓佳英 摄）