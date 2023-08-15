栾川县入选全国首批文化产业赋能乡村振兴试点

记者昨日从市文广旅局获悉，文化和旅游部日前公示了首批63个文化产业赋能乡村振兴试点名单，我市栾川县榜上有名。
记者昨日从市文广旅局获悉，文化和旅游部日前公示了首批63个文化产业赋能乡村振兴试点名单，我市栾川县榜上有名。
记者昨日从市文广旅局获悉，文化和旅游部日前公示了首批63个文化产业赋能乡村振兴试点名单，我市栾川县榜上有名。
文化产业赋能乡村振兴试点由文化和旅游部、教育部、自然资源部、农业农村部等部门联合开展，旨在充分发挥县域统筹规划、资源配置作用，推动各试点地区因地制宜、突出特色、改革创新，探索实施文化产业赋能乡村振兴新路径，促进乡村文化和旅游融合发展，形成可复制可推广的典型经验做法并在全国推广。河南省共3个县入选，分别为洛阳市栾川县、信阳市光山县、焦作市修武县。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 赵亚珂)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605