栾川县入选全国首批文化产业赋能乡村振兴试点

记者昨日从市文广旅局获悉，文化和旅游部日前公示了首批63个文化产业赋能乡村振兴试点名单，我市栾川县榜上有名。

记者昨日从市文广旅局获悉，文化和旅游部日前公示了首批63个文化产业赋能乡村振兴试点名单，我市栾川县榜上有名。

文化产业赋能乡村振兴试点由文化和旅游部、教育部、自然资源部、农业农村部等部门联合开展，旨在充分发挥县域统筹规划、资源配置作用，推动各试点地区因地制宜、突出特色、改革创新，探索实施文化产业赋能乡村振兴新路径，促进乡村文化和旅游融合发展，形成可复制可推广的典型经验做法并在全国推广。河南省共3个县入选，分别为洛阳市栾川县、信阳市光山县、焦作市修武县。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 赵亚珂)