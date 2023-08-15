用司法为民实效检验主题教育成果

12日，全市法院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会召开，深入学习习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委部署要求，对全市法院开展主题教育进行部署。 12日，全市法院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会召开，深入学习习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委部署要求，对全市法院开展主题教育进行部署。 会议强调，全市法院要提高政治站位，深刻认识主题教育的重大意义，准确把握目标要求，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来，严格落实主题教育任务部署。要与持续深化“六大工程”工作相结合，突出主题主线，抓好分类推进，坚持全覆盖、无遗漏，确保主题教育取得扎实成效。要突出重点学、全面系统学、联系实际学，坚持问题导向，深入调查研究，注重解决问题。要加强组织领导，压紧压实责任，聚焦关键环节，全面检视整改。要把开展主题教育同落实中央、省委、市委和上级法院各项决策部署结合起来，同推进全年重点工作任务结合起来，用服务大局、司法为民实效检验主题教育成果，不断开创洛阳法院现代化建设新局面。 市中级人民法院院长徐哲参加会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹）