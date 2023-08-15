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市委组织部召开主题教育工作会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 08:31

　　昨日，市委组织部召开主题教育工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、省委、市委部署要求，对部机关开展主题教育进行动员部署。市委常委、组织部部长王森主持会议并讲话。

　　会议强调，要从讲政治的高度、从落实中央部署要求的高度、从推动发展和个人成长的层面，充分认识主题教育的重大意义，切实增强抓好主题教育的思想自觉、政治自觉、行动自觉。要把握主题教育的具体安排，确保取得预期效果。部领导班子要突出读原著学原文悟原理，全面系统深入学、联系职责重点学；扎实开展调研，把成果转化为解决问题、改进工作的思路举措；聚焦服务全市中心大局，破难题、促发展，办实事、解民忧，查隐患、防风险；找准问题短板，逐项整改落实；抓好成果转化，健全制度机制，确保主题教育常态长效。机关各支部和其他党员干部要抓好“学”“做”“改”三方面工作，及时跟进加强学习，充分发挥组织部门优势，引导广大党员干部在推动发展、基层治理、服务群众中担当作为，深入查找差距和不足，逐项整改到位。

　　会议要求，要坚持高标准严要求，注重实效、提高质量，在开展主题教育上求实求效；用党的创新理论凝心铸魂、筑牢根本，在个人思想进步上求实求效；坚持深度研究工作，扭住关键重点，在推动工作上求实求效；着力增强服务意识、“求解”意识、自律意识，在改进作风上求实求效，不断提高组织工作对中心大局的贡献度。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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