多届“中国华服日”主持人千里尘：文化蓄力 助力汉服“潮流”变“顶流”

“洛阳许多文物上的花纹，都可以设计为汉服纹样。”近日，中国青少年新媒体协会理事、汉服品牌内容顾问、多届“中国华服日”主持人千里尘(笔名)接受记者采访时说。洛阳汉服热持续，如何将这份“网红”变“长红”引起各方热议，针对这个话题，千里尘给出了自己的看法。

千里尘 （受访者供图）

“洛阳许多文物上的花纹，都可以设计为汉服纹样。”近日，中国青少年新媒体协会理事、汉服品牌内容顾问、多届“中国华服日”主持人千里尘(笔名)接受记者采访时说。洛阳汉服热持续，如何将这份“网红”变“长红”引起各方热议，针对这个话题，千里尘给出了自己的看法。

文化加码，助力汉服热超越潮流范畴

从小众化爱好，到大众化体验，近年来，汉服“破圈”之势明显。年初至今，洛阳汉服氛围浓厚，街头巷尾频现环佩叮当、罗裙飘飘的汉服爱好者，这也吸引了不少外来游客到洛阳体验汉服变装。

“目前，全国各地的汉服热看起来更像是一种潮流，而脱离了初始时对文化的关注。”千里尘认为，市场的发展让汉服跳出文化范畴，趋近于影视化、舞台化、潮流性，这种速度让服饰背后的文化普及望尘莫及。一旦将汉服归为潮流的一部分，就难免有退潮的一天。

“洛阳具备发展汉服文化的优质土壤，但其发展应该基于洛阳千年来的文化底蕴，而非汉服市场的一时潮流。”面对洛阳的汉服热，千里尘说，无论是城市文旅还是汉服文化，其发展都需要细水长流的沉淀，否则多为昙花一现。

服饰潮流来去匆匆。千里尘认为，洛阳想要超越潮流范畴，对汉服热进行文化加码，应认真对目前的汉服市场进行规范，将洛阳的历史文化根植其中，助力汉服“潮流”变“顶流”。这就需要洛阳各学术机构、文博单位等，在各司其职的同时做好合作，为汉服文化在洛阳的发展打好基础。

以小专题切入大活动，吸引本地人参与

近年来，不少城市发现汉服发展潜力，借助汉服赋能地方文旅。在活动经验丰富的千里尘看来，虽然汉服活动在一定程度上起到了推广传统文化的作用，但多数活动究其本质仍是服装秀场。

洛阳应如何突破秀场逻辑，举办好一场赋能城市文旅发展的汉服活动呢？千里尘认为，走秀可以存在，但不能将其作为主要环节。一场好的汉服活动，应该是主题明晰、环节多样的。

她以《洛神赋》为例，洛阳可以围绕《洛神赋》涉及的时间、故事、人物等方面，打造一场汉魏主题汉服活动，在展示该时期服饰的同时，做好专题研讨，邀请专家开展相关讨论，将视觉秀场转化为文化续存。同时，也可向社会发出创意征集邀请，让群众做编剧，富有创意地谱写大众心中的“新洛神赋”。如此一来，在提升受众参与度的同时，也在无形中做好了活动宣传。

同时，千里尘认为，开展活动应首先对本地人产生吸引力。“许多城市都喜爱将受众定位为外地游客，但得不到本地人的支持与认可，又如何能吸引外地游客远道而来。”她说，本地人拥有地缘优势，是汉服活动与城市文旅的绝佳受众。一场能够吸引本地人走出家门的活动，才是大家心目中的好活动。

依托独有文化遗存，讲好洛阳故事

《周易》记载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”中国自古以来便是礼仪之邦、衣冠上国，服饰作为传统文化的一部分，因视觉优势而逐步受到重视，从而形成了汉服热。

基于此，千里尘建议，城市发展汉服文化，既要运用“汉服+”思维，也要利用“+汉服”的方式。“汉服+”即城市以汉服为支点，撬动与其匹配的其他产业的发展，如汉服鞋、古风头饰等；“+汉服”则是以城市现有产业为支点，用汉服做点缀，如“博物馆+汉服”，即用汉服为城市文博产业赋能添彩。

“在文博领域中，汉服是增强游客沉浸式体验感的优质元素之一。”千里尘说。她以曾任编剧并导演的一部汉服短片《端平故梦》为例，该短片灵感源自福州茶园山小学施工时发现的一座夫妻合葬墓。洛阳墓葬文化底蕴深厚，洛阳古墓博物馆在全国享有一定知名度。千里尘建议，洛阳可围绕本地特色墓葬，挖掘其背后故事。有了内容支撑，再融合汉服文化，在呈现形式上无论是视频短片，还是沉浸式演绎，都能够增强游客体验感，有利于城市IP打造。

不只墓葬文化，洛阳作为十三朝古都，历史文化底蕴深厚，还有着丰富的遗址资源。在龙门石窟、明堂天堂等景区，每一尊佛像、每一块砖石都可能蕴含着动人的故事。“挖掘其中的故事，撰写剧本，打造互动剧场，此时汉服会自然而然地融入，因为它与文化是无法割裂的。”千里尘说，依托洛阳独有的文化遗存打造的内容，也会成为洛阳的城市名片，助力洛阳进一步发展汉服文化。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠）