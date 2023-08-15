栾川：游客住宿掌上办 精准服务更贴心

手机扫码、上传照片、选房入住……9月的栾川，景色宜人，近日，郑州游客李女士入住重渡沟风景区一家民宿，从登记到入住只用了1分钟。

手机扫码、上传照片、选房入住……9月的栾川，景色宜人，近日，郑州游客李女士入住重渡沟风景区一家民宿，从登记到入住只用了1分钟。

李女士扫码进入的登记系统，是栾川公安机关为当地民宿量身打造的乡村民宿智慧管控平台(简称“智慧民宿”入住系统)，这在全省尚属首个，自今年7月上线以来广受好评，不但游客入住能够实现“掌上办”，为民宿经营者节省了运营成本，而且减轻了基层公安民警的工作压力。

“智慧民宿”入住系统实现入住民宿“掌上办”

重渡沟风景区的“竹隐山房”民宿，精致、文艺，旺季时9间客房常常客满。

这家民宿的老板余得河是个28岁的精干小伙儿，是土生土长的重渡村人。3年前，他和家人一起将老房子改造成了精品民宿。

余得河说，“智慧民宿”入住系统不仅方便游客，提升了民宿美誉度，还帮他节省了很多人工、设备等运营成本。

余得河介绍，以前入住登记，用的是电脑系统，电脑配置要高，还要购买身份证读卡器等设备，缴纳系统维护费。尽管如此，登记系统也不稳定，如果游客的身份证不能正常使用，他们要及时向公安机关反馈，还要使用纸质登记册为游客办理入住手续，很浪费时间。“有时游客不想等，就会到别处投宿。”余得河说，这种情况很常见，影响了民宿的生意。

“智慧民宿”入住系统的投用，让民宿经营者省了不少事。这个系统依托手机，民宿经营者只需按照提示登记民宿信息，就能获得独属于自己的二维码。游客在前台扫码登记、核验后，民宿经营者在“平安栾川”微信公众号、手机App上分配房间，入住登记即可完成。

栾川县公安局相关负责人介绍，该系统自7月上线以来，已为16万人次的游客提供入住登记服务，为全县民宿累计节省350余万元运营成本。