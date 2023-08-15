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2022年度省派博士服务团：“最强大脑”交出优异答卷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 08:21
交流现场

　　“在栾川县基层锻炼的经历，已成为我宝贵的精神财富。”

　　日前，在洛龙区一家咖啡馆里，郑大一附院主治医师王菁婧拿起话筒，从容分享近一年的挂职经历。

　　去年9月，王菁婧加入2022年度省派博士服务团，从郑大一附院到栾川县人民医院挂职锻炼。“选择从大城市到县城挂职，就是希望自己能用最新的医疗知识，提升县城和乡镇居民的就医体验。”

　　王菁婧迅速进入工作状态，不仅积极参与该院二级医院升三级综合医院等重点工作，还负责提升该院卒中中心诊疗质量。

　　“脑卒中患者发病后6至8小时是救治的最佳时间，为此我们将15个乡镇卫生院纳入卒中救治体系，实现了急性脑梗死溶栓救治不出乡镇，让患者在家门口就能得到及时救治，探索出脑卒中救治‘栾川模式’。”谈及此，王菁婧十分自豪。

　　现场，共有11名博士服务团成员代表交流近一年在洛阳挂职的体会，既谈收获，也谈对做好下一步工作的建议。

　　“到基层服务锻炼是一次人生转型，这一年的锻炼和读‘博士’一样重要。”

　　“通过挂职锻炼，开阔了视野，更新了观念，自身的专业知识也找到了实践之地。”

　　“基层很需要高学历人才，博士服务团非常有必要，希望这项服务能持续开展。”

　　…………

　　市委组织部相关负责人介绍，去年9月，15名2022年度省派博士服务团成员来洛，在我市工业、农业、医疗、新闻宣传等多个领域进行挂职锻炼，奉献青春力量，如今一年挂职期将满，他们即将离洛。

　　在洛期间，博士服务团成员在基层实践的“大熔炉”里淬炼，把新知识、新理念送到基层一线，把服务送到基层群众身边。为此，市委组织部组织开展此次交流活动，既表达对博士服务团成员的感谢，又希望借此机会，进一步加强交流、增进友谊，继续建立长效联系。

　　在此次活动中，市委组织部负责人还为6名博士颁发“服务之星”奖杯，并向大家介绍了洛阳的人才政策。

　　“一年洛阳行，一生洛阳人。”市委组织部相关负责人表示，现代化洛阳建设需要优秀人才持续助力，当前洛阳出台了一揽子人才政策，努力为人才来洛发展营造优良环境。洛阳将不断提升人才工作质量水平，着力为人才提供全链条、全周期、全方位的优质服务，让人才政策更实用、更管用，让更多人才扎根洛阳、爱上洛阳。

　　“挂职结束后，我还将持续关注洛阳，深度融入洛阳，继续发挥所学所长，当好智囊参谋，为洛阳发展作出更多务实贡献。”博士服务团成员、河南大学新闻与传播学院副教授张国伟表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 通讯员 刘博楠 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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