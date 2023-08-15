78岁的牛荣耀：公益教育，他一干就是53年

“授予牛荣耀家庭‘河南省文明家庭’荣誉称号，特发此证……”12日，记者从涧西区文明办获悉，该区居民牛荣耀和家人喜获省级荣誉。

牛荣耀获得许多荣誉

“授予牛荣耀家庭‘河南省文明家庭’荣誉称号，特发此证……”12日，记者从涧西区文明办获悉，该区居民牛荣耀和家人喜获省级荣誉。此前，牛荣耀家庭已获得区级、市级“文明家庭”荣誉称号。

荣誉的背后，是牛荣耀老人从事公益教育53年的无私奉献。

53年前 他走上了公益教育之路

78岁的牛荣耀家住涧西区武汉路街道谷水西社区，紧临洛阳地铁1号线秦岭路站。

牛荣耀老人耳聪目明、走路带风，他玩微信、QQ空间，擅长使用修图软件，乘地铁访友，属于老年人群体中的“潮人”。紧跟时代，成为“潮人”，与他热爱学习、坚持做公益教育有关。他的公益教育之路要从1970年算起，距今已有53年。

“1966年，我高中毕业，1969年11月参军。”牛荣耀说，他从10岁开始接触摄影，对人像怎么出现在相片纸上很好奇，长大后就买来相机、胶卷等，学习拍照、冲洗照片。

到了部队之后，牛荣耀惊喜地发现，部队有摄影器材，他得以发挥摄影特长，完成部队交派的拍照任务。

1970年，部队所在的浙江省临海县(今临海市)一所小学到部队聘请校外辅导员，牛荣耀被推荐担任。此后5年中，他对学生们进行思想政治教育。每年清明节，他带着学生为烈士扫墓，进行爱国主义教育。他还教学生们唱歌、摄影等，帮助他们从小树立正确的世界观、人生观、价值观。

1971年7月1日，牛荣耀在部队光荣入党。在部队服役5年多以后，他退伍回到洛阳，在洛阳市润滑油厂工作。