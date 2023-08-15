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洛阳今日多云间晴天 气温17℃至28℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.09.14 08:21

　　昨日，我市部分城区出现低空平流雾，但随着太阳升起，薄雾很快消散。这两天最高气温重回30℃左右，但早晚凉意明显，大家早出晚归时注意添衣，谨防感冒。

　　秋天的早晨出现雾，这一天一般都是晴朗的。这是因为白天太阳照射地面，地面积累了大量的热，地面的水分蒸发，温度较高的空气能够容纳较多水汽，因此空气中的水汽比较多。太阳下山以后，地面的热量开始向空中散发，接近地面的空气温度随之降低，天气越好，天空中的云越少，地面的热量散发得越快，空气温度降得越低。到了后半夜和早晨，接近地面的空气温度已经降得很低了，这时候，就是在室内，我们也很容易感觉到冷。接近地面的空气温度降低以后，空气里的水汽处于超饱和状态，多余的水汽就凝结成细小的水滴，分布在低空，形成雾。这种雾通常产生在高气压中心附近，所以出现这种雾的时候，尽管早晨雾气弥漫，但只要太阳一出，雾气就会消散，会出现晴朗的天气。

　　来看我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，我市未来一周多短波槽活动，云系较多，后期多阵雨或雷阵雨天气。

　　最近几天天气预报

　　今日：多云间晴天，气温17℃至28℃。

　　明日：多云间晴天，局地有短时阵雨，气温18℃至29℃。

　　16日(周六)：多云间阴天，局地有阵雨，气温19℃至30℃。

　　17日(周日)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温19℃至31℃。

　　18日(周一)：阵雨转多云，气温20℃至28℃。

　　19日(周二)：多云，局地有阵雨，气温19℃至27℃。

　　20日(周三)：阴天有阵雨，气温18℃至26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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