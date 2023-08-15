河南推出五大主题旅游线路 洛阳多个景区入选

记者13日获悉，由河南省文化和旅游厅等主办的河南航空旅游产品(大湾区)推介会日前在广州举行。推介会上，河南省文化和旅游厅推出五大主题旅游线路产品，包含洛阳多个景区。

记者13日获悉，由河南省文化和旅游厅等主办的河南航空旅游产品(大湾区)推介会日前在广州举行。推介会上，河南省文化和旅游厅推出五大主题旅游线路产品，包含洛阳多个景区。

据悉，本次推介会旨在进一步推动“引客入豫”，与推介地共同约定互推产品，互送游客，共同促进文旅市场繁荣发展。推介会上推出“四大古都焕新之旅”“老家河南寻根之旅”“中华文明探源之旅”“中国功夫体验之旅”“人间烟火之旅”五大主题旅游线路产品。其中，隋唐洛阳城国家遗址公园、洛阳博物馆、龙门石窟入选“四大古都焕新之旅”，二里头夏都遗址博物馆入选“中华文明探源之旅”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）