9月14日至17日，到洛阳市体育中心逛车展吧！

车展来啦！14日至17日，到洛阳市体育中心逛逛2023中国·豫西(洛阳)第20届金秋汽车博览会吧！您不仅能欣赏各种精彩纷呈的车型，还将感受到汽车科技与创新的独特魅力。

车展来啦！14日至17日，到洛阳市体育中心逛逛2023中国·豫西(洛阳)第20届金秋汽车博览会吧！您不仅能欣赏各种精彩纷呈的车型，还将感受到汽车科技与创新的独特魅力。

本届金秋汽车博览会由洛阳市商务局指导，洛阳市体育局特别支持，中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团主办。作为洛阳市最具规模、品牌最全、优惠力度最大的汽车展会，豫西车展从创办以来坚持创新发展，现已成为洛阳市高品质、专业级的综合性汽车展会。为快速有效促进洛阳汽车等大宗商品消费，本届车展更是全面发力，以“共启金秋消费季”为主题，吸引了四十余个汽车品牌参展，展出车辆千余辆，专项优惠政策不断。

记者了解到，本届车展紧密围绕“青春洛young 潮享消费”河洛文化节促消费，不仅百余品牌千款车型推出冰点价，为广大消费者带来全年购车底价优惠，还为购车、观展的市民准备了订车礼和到场礼，购车就可抽现金红包，到场就可领礼品。与此同时，现场还打造了多场多元化主题活动，让更多消费者参与其中，共享汽车盛宴。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)