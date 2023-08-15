点赞！新安县入选国家乡村振兴示范县创建名单

日前，农业农村部公布2023年国家乡村振兴示范县创建名单，河南省五县入选，洛阳市新安县在列。

日前，农业农村部公布2023年国家乡村振兴示范县创建名单，河南省五县入选，洛阳市新安县在列。

全面推进乡村振兴是新时代新征程“三农”工作的重点任务。作为黄河流域的一颗明珠，新安是全国产粮大县，也是特色农产品优势区，以樱桃、“麦椒芝麻豆”轮作套种等为主导特色种植面积达30万亩，种养、加工、农旅融合等乡村全产业链加快构建，农民收入持续增长。新安农村基础设施较为完善，获评全国首批“四好农村路”示范县，今年10月底前将实现农村供排水一体化全覆盖。依托37公里黄河干流和168平方公里黄河水域，新安打造160公里黄河生态廊道、9个水上码头，实现黄河流域生态保护与和美乡村建设的有机融合。同时，新安以“五星支部”创建为引领，统筹推进“三清两建”和“乡里中心”建设，乡村治理更加有效，群众获得感幸福感不断提升。

根据部署，示范县将聚焦粮食产能提升、乡村产业全链开发、绿色美丽乡村建设、农村设施服务改善、乡村治理效能提升等重点任务，以创新的思路、务实的举措，探索可复制的路径模式，引领带动同类地区乡村全面振兴。国家和省市农业农村部门将优化政策环境，引导资金、技术、人才、信息等各类要素向示范县汇聚，构建多元投入格局，支持示范县在乡村振兴中走在前、作示范。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 高月 文/图)