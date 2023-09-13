近日，空中俯瞰洛阳南部山区生态伏牛1号旅游公路已建成路段，犹如一条玉带在大山深处延伸，串联起一个个乡村、景区，美不胜收。该旅游公路项目规划建设1473公里，项目覆盖汝阳、嵩县、栾川、洛宁和宜阳县，串联28个3A级以上景区。目前，项目建设正在按计划快速推进，预计2025年年底全线贯通。
近日，空中俯瞰洛阳南部山区生态伏牛1号旅游公路已建成路段，犹如一条玉带在大山深处延伸，串联起一个个乡村、景区，美不胜收。该旅游公路项目规划建设1473公里，项目覆盖汝阳、嵩县、栾川、洛宁和宜阳县，串联28个3A级以上景区。目前，项目建设正在按计划快速推进，预计2025年年底全线贯通。
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