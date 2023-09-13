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玉带系伏牛 道路惠民生【高清图】
嵩县木札岭龙王村段公路

　　近日，空中俯瞰洛阳南部山区生态伏牛1号旅游公路已建成路段，犹如一条玉带在大山深处延伸，串联起一个个乡村、景区，美不胜收。该旅游公路项目规划建设1473公里，项目覆盖汝阳、嵩县、栾川、洛宁和宜阳县，串联28个3A级以上景区。目前，项目建设正在按计划快速推进，预计2025年年底全线贯通。

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来源： 洛阳网    2023-09-13 16:36 [ 责任编辑：席倩倩 ] 返回洛阳网首页>>
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