立足邻里中心！洛阳家庭医生签约等工作将迈入“快车道”

医疗服务进社区作为洛阳市立足三级邻里中心、下沉公共服务资源相关工作中的重要内容，一直是群众关心的热点话题。近日，记者从洛阳市“社区邻里日”主题活动中获悉，接下来，随着洛阳市越来越多邻里中心的建成投用，家庭医生的签约工作与家庭病床的持续推广将依托邻里中心步入“快车道”。

医疗服务进社区作为洛阳市立足三级邻里中心、下沉公共服务资源相关工作中的重要内容，一直是群众关心的热点话题。近日，记者从洛阳市“社区邻里日”主题活动中获悉，接下来，随着洛阳市越来越多邻里中心的建成投用，家庭医生的签约工作与家庭病床的持续推广将依托邻里中心步入“快车道”。

洛阳市卫健委相关负责人介绍，目前，洛阳立足邻里中心开展的公共医疗服务主要有四项：一是开展医护到家上门服务，让医务人员到群众家中为高龄人群、失能半失能等特需人群，提供深静脉置管维护、留置胃管等医疗服务项目；二是通过投放“钥健康”自助签约机，推进“互联网+签约服务”，居民可通过“线上+线下”两种形式实时查询个人电子健康档案信息、体检信息、随访信息、诊疗信息；三是加快基层中医馆建设，为群众提供中医针灸、推拿、艾灸、中药穴位帖敷、熏蒸、中频治疗仪等6种以上的中医适宜技术服务；四是通过开展免费义诊、疾病咨询、健康宣教等活动。

数据显示，立足社区平台及邻里中心，今年截至目前，市卫健委已累计举办健康巡讲465场，进乡村提供医疗服务1135次，组织医疗机构200余人至社区、邻里中心开展义诊服务20场。

“下一步，我们将继续以邻里中心为纽带，在城市区将更多社区卫生服务中心、服务站前置纳入邻里中心整体建设方案，对不具备直接纳入条件的，以‘健康驿站’‘健康小屋’形式提供基本医疗服务。”该负责人说，医疗服务进社区的贯彻执行，不仅牵动着居民们的安全感，也连接着他们的幸福指数，为此，在接下来的工作中，由基层医疗卫生机构注册全科医生(含助理全科医生和中医类别全科医生)及具备能力的乡镇卫生院医师(含中医类别医师)和乡村医生等组成的家庭医生，将更多立足邻里中心平台，为群众提供团队服务，同时依据“医院—社区—家庭”三位一体的家庭病床管理模式，持续增强基层在家庭病床中的“网底”作用。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图）