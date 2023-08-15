即日起至年底，洛阳将开展“护盔”行动

昨日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为不断增强广大交通参与者文明、安全出行的意识，提升摩托车、电动自行车骑乘人员安全头盔佩戴率，预防和减少道路交通事故，减轻交通事故后果，保障人民群众平安出行。洛阳交警决定自即日起至年底，在全市范围开展摩托车、电动自行车骑乘人员佩戴头盔安全守护集中整治行动(简称“护盔”行动)。

昨日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为不断增强广大交通参与者文明、安全出行的意识，提升摩托车、电动自行车骑乘人员安全头盔佩戴率，预防和减少道路交通事故，减轻交通事故后果，保障人民群众平安出行。洛阳交警决定自即日起至年底，在全市范围开展摩托车、电动自行车骑乘人员佩戴头盔安全守护集中整治行动(简称“护盔”行动)。

查什么

查纠摩托车、电动自行车骑乘人员未佩戴安全头盔违规行为，以及电动自行车闯红灯、逆向行驶、未在非机动车道行驶、越线停车等交通违法行为。

在哪查

洛阳交警将紧盯我市主要路口、管控路口，以点带面全面推进整治行动开展。

啥时间查

即日起至年底

怎么查

对骑乘摩托车或认定为机动车的二三轮电动车未佩戴头盔等交通违法行为，依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定处罚；对骑乘电动自行车未佩戴头盔的人员，视情通过采集当事人相关信息、劝导教育、签订承诺书、劝返取盔、协助执勤、交通安全知识答卷等方式，使其接受相应的交通安全警示教育。

“护盔”行动中，洛阳交警将集中时间、集中警力开展全市统一行动，突出高峰时段路口值守和主次干道、大型商超、集贸市场、客运场站等车流密集区域平峰时段管理，划定区域、分组行动，从严查纠摩托车、电动自行车不戴头盔等交通违法行为。

保障支撑 科技赋能

依据《洛阳市人民代表大会常务委员会关于加强电动自行车和共享单车管理的规定》(洛人常〔2023〕35号)，洛阳交警围绕电动自行车、电动轻便摩托车和电动普通摩托车车辆属性、路权通行等，明确执法依据，规范执法流程。

做好智慧劝导APP系统优化升级，将违法违规人员参加交通安全现场学习、学法测试、现场参与执勤等措施即时进行上传，起到警示作用，并最大限度实现当事人驾驶证、工作单位、居住社区等信息关联，进行通报抄告，起到有效约束。

警务共治 创新亮点

将头盔佩戴管理延伸至社区基层，督促物业服务企业依法加强其管理区域内电动自行车骑乘、通行、停放等活动管理，宣传相关法律规定，引导业主落实电动自行车登记上牌和佩戴安全头盔规定。

积极争取县区政府、教育等主管部门支持，大力宣传“一盔一带”安全守护行动，发出通知、通告，倡导公职人员、高校和中小学校学生、行业部门协会等人员带头示范佩戴安全头盔；联合文明办落实交通志愿者现场开展路口交通秩序维护和头盔佩戴劝导；联系交通、城管部门规范共享单车停放、配齐头盔，清退不合规无头盔共享电动自行车。定期将智慧劝导APP系统梳理出的违法违规次数多的单位、社区、个人抄报相关部门督促整改。

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