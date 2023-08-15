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新安县江村村：“高端民宿+特色渔业”闯出新路子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.13 08:58
黄土泊宿集

　　一盏清茶，一湾碧水，一缕清风……

　　云卷云舒的初秋，走进新安县南李村镇江村村黄土泊宿集，时间仿佛慢了下来。

　　曾经满是残垣断壁的黄土坡上，建起了一栋栋鳞次栉比的小楼；建在荒山上的大鲵人工繁殖基地，总是吸引城里人驱车前来住一晚、尝尝鲜。

　　“既能沉浸体验黄土坡风情，又能尝尝立体养殖、肥而不腻的大鲵，这对于城里人而言，很是新鲜。”项目投资人、“95后”乡贤高浩振话中满是自信。

　　生于斯、长于斯的高浩振，对江村村这片黄土坡总有着难以割舍的情感。2016年退伍后，高浩振毅然回乡，一心想在黄土坡里刨出“金疙瘩”。

　　彼时，恰巧碰上核桃行情下跌，他家里包下的100亩核桃林，每年到手利润寥寥。

　　好在，高浩振眼界开阔、头脑灵活。当时，民宿经济风起云涌，“高端化、特色化、精品化”发展趋势日趋明显。当地原生态的窑洞、绿莹莹的水塘，给了高浩振新的灵感——将民宿与渔业“混搭”，开辟旅游消费新体验。

　　说干就干！

　　2021年，高浩振邀请设计师、合伙人，分兵三路远赴浙江莫干山民宿集群考察。“一天仅民宿体验费就有万把元，说不心疼那是假的。”高浩振说。

　　也是从这一年开始，他从奔赴湖北、山东、广东看渔业新业态，到拜访浙江大学、上海大学等高校学习新技术，全面“取经”立体化养殖，一看就是一年多。

　　“从某种意义上讲，民宿经济本质是体验经济，谁能创造‘人无我有’的新体验，谁就能吸引人的眼光和脚步。”高浩振越看思路越明朗、底气越足，“高端民宿+特色渔业”的路线越来越坚定，项目建设全面开启！

　　这两年，恰逢新安县成立旅游民宿高质量发展领导小组，全力打造“黄河人家”品牌民宿集群，保障民宿基础配套设施建设。黄土泊宿集也赶上了政策的“东风”，项目建设“一马平川”。

　　从去年开始，12间黄土泊民宿陆续建成。黄色墙漆与黄土坡融为一色，“土掉渣”的窑洞变身娱乐间。返璞归真，自成画卷，主打一个“原生态”。

　　立体养殖也如火如荼。随着20个直径2米的养殖桶建成，循环净水、臭氧消毒设施安装完毕，大鲵、鲈鱼、石斑鱼等从自然水塘“登陆”。

　　打卡、晒图、拍视频……项目未完全建成，黄土泊宿集让江村村在小红书等平台上声名鹊起。每逢周末、节假日，即便高至千元一晚的单价，依然一房难求，也带来“真金白银”的就业。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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