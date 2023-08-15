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洛阳市龙门第一小学教师马莉花：自编11万字教材 播撒传统文化的种子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.13 08:50
马莉花向孩子们讲解龙门文化 （受访者供图）

　　“彼龙门之津，流水激射，断山嶙峋……”今年，洛阳小学生张嘉腾在公交车上流利朗诵《鱼跃龙门赋》的视频走红。这背后，离不开学校自编的《龙门文化代代相传》校本课程教材，主编就是2023“洛阳最美教师”、洛阳市龙门第一小学教师马莉花。

　　“龙门诗词有好几百首，李白、杜甫、白居易、文彦博、司马光等诸多文人墨客古圣先贤都在龙门留下过不朽的诗篇。”马莉花说，她工作的小学，紧临世界文化遗产龙门石窟，得天独厚的地理位置和丰厚的历史文化资源是校本课程开发最优厚的条件，“我们学校以龙门为切入点，开展传统文化进校园活动”。

　　用时两年多，马莉花查阅资料收集龙门诗词，采访周边村里的老人整理民俗轶事，跟着龙门石窟研究院的专家补习历史知识，最终完成了《龙门文化代代相传》校本课程教材，全书一套三本近11万字，分别针对小学高、中、低三个年级段，包括龙门文化篇、龙门诗词篇、龙门小导游、龙门文化创新四个板块。

　　“孩子们在学习时会知道，李白走过我们脚下的路，白居易曾在这里看星星作诗，既拉近学生与诗词的距离，也播撒传统文化的种子。”马莉花说，在学校的大力支持下，她主持开发学龙门文化、讲龙门故事、诵龙门诗词、演龙门典故、画龙门山色、拍龙门美景、写龙门体(魏碑)书法等15项项目式实践活动。

　　“希望我们的学生未来不论身在世界哪个角落，诗与远方的家乡，永远是他们魂牵梦萦的根与魂。”马莉花说，未来，她将把传统文化全方位融入学校德育、美育全过程，引导学生感受传统文化的魅力，延续文化基因，增强文化自信，厚植爱国主义情怀。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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