“开锁达人”田五好 居民“锁事”肯帮忙

“五好，咱社区一位老人出来买菜时把钥匙忘家里了，你这会儿能不能来帮他开个锁？”“中中中，15分钟到！”

田五好为老人开锁

“五好，咱社区一位老人出来买菜时把钥匙忘家里了，你这会儿能不能来帮他开个锁？”“中中中，15分钟到！”

11日上午，西工区石油路社区党委书记郭莉挂掉电话没多久，石油路社区“开锁达人”田五好就背着工具包、满头大汗地推开了社区邻里中心的大门。“路上车多，我骑电动车过来的。”田五好看了看表，时间比他预估的超过了两三分钟，他向等候在此的老人解释道：“我的开锁店在新区，接到电话后把店门关了赶紧往这边赶。”

来到老人的家门口后，田五好按照常规的开锁流程，在核查老人的身份信息后开始开锁。老人家的门锁是老式弹子门锁，只见田五好拿出工具，没几下就打开了门。

老人打开家门，进屋拿出了家门钥匙。老人介绍，他常年独居，早上出门买菜发现忘带钥匙，在周边走了好几圈都没找到有开锁的电话，这才求助社区。“太感谢了，多少钱我给你。”老人一边说着，一边从裤兜中掏现金。

“举手之劳，不要钱，下次有需要还喊我。”说完，田五好匆匆离开。

今年51岁的田五好，在家中排行老五，他从20多岁时开始跟师傅学习开锁，开过的锁累计超过5万把。说起自己为何会入这行，他表示，自己从小就喜欢捣鼓东西，在机缘巧合下打开过一把锁，“锁‘啪嗒’打开的一瞬间，感觉很美妙”。

密码锁、指纹锁……随着生活水平的不断提高，市面上的门锁类型越来越多，为了延长自己的职业生命，更是出于心底的热爱，田五好一直保持着学习、钻研的态度。“只要市面上有新锁出现，我都会自掏腰包买回来研究。”田五好说，活到老、学到老，他十分享受研究的过程，这几十年来，他靠着自己爱钻研的劲儿，积攒了过硬的开锁技能。

从“开锁达人”到“社区能人”，田五好是如何被发现的？郭莉回忆，2015年，机缘巧合下，社区需要找一名开锁师傅打开被误锁上的门，当时有人提到社区居民里就有一名开锁师傅，这个人就是田五好。在为社区开完锁后，田五好主动提出不收费，并且以后若有类似情况均免费，“当时我就想到，要把他吸收进我们的‘社区能人’库”。

自那以后，田五好就多了一重“社区能人”的身份，对于社区中向他求助的孤寡老人、残疾人或家庭困难群众，他都免费上门开锁。田五好说，这些年，他救过因在家摔伤无法动弹的独居老人，也帮助过误把自己反锁在家的孩子，他希望用自己的手艺帮助更多的人。

高手在民间，社区有能人。小小的社区，实乃藏龙卧虎之地，各种能人的巧思妙手，浸透着对生活的热爱，让平常的日子变得更有意思。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 文/图）