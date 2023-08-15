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洛阳2024年空军招飞报名已开始 高三男生符合条件者月底前可报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.13 08:42

　　昨日，空军招飞局济南选拔中心工作人员，深入我市理工附中、洛三高等学校，宣讲招飞政策。我市2024年空军招飞报名已开始，9月30日前，符合条件的高三男生可向所在学校报名。

　　在宣讲会上，空军招飞局济南选拔中心干事蒋旭鑫，对2024年招飞相关情况进行了介绍。

　　●报名条件：①普通高中应届、往届毕业男生，年龄在17周岁至20周岁(2004年8月31日至2007年8月31日出生)。②身高在165厘米至185厘米(未满18周岁的，在164厘米至185厘米)；体重在52公斤以上(未满18周岁的，在50公斤以上)；按空军招飞标准C型视力表，双眼裸眼视力均在0.8以上(相当于E字表5.0以上)，未做过视力矫治手术，未佩戴过角膜塑形镜，无色盲、色弱、斜视等；血压收缩压在100~138mmHg，舒张压在60~88mmHg；无影响功能或军容的文身、刺字、瘢痕等。③必须具有所在学校正式学籍，外语限英语、俄语，预估高考成绩在一本线以上。

　　●报名安排：9月30日前，符合条件的考生可向所在学校报名。

　　●选拔安排：一般要经过初选、复选、定选三级选拔。我市考生初选拟于10月28日、29日在牡丹城宾馆进行。

　　●培养模式：①军事高等教育模式：在空军航空大学全程培养4年。其间除享受军校学员的待遇外，还享受飞行津贴、空勤伙食、特种装具等待遇。达到培训要求的，获大学本科学历和学士学位，授予空军少尉军衔。②“3+1”军地联合培养模式：从招收的理科高中生飞行学员中，择优录取高考成绩优异、体验飞行合格的学员，在北京大学、清华大学、北京航空航天大学学习3年，在空军航空大学学习1年。注册空军航空大学和地方高校“双学籍”，学历本科。在地方高校学习期间，享受军队院校飞行学员相关待遇。毕业考核合格的，颁发空军航空大学和地方高校同时具印的大学本科毕业证书，并按规定分别授予相应学士学位。

　　近几年，我市招飞工作不断取得新突破。尤其是2023年，共40名学生通过层层选拔，成为军队飞行学员(空军24名、海军16名)，数量位居全省第一。为此，空军招飞济南选拔中心、海军招收飞行学员工作办公室，分别向市委、市政府发贺信表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏 通讯员 郭航行)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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