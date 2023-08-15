市民反映洛龙区凌波湖塑胶步道修补方式简单化 官方回复：后期会打磨、刷面漆

近日，有网民在“百姓呼声”平台反映，洛龙区凌波湖环湖健身步道塑胶路面上有一道道补丁，质疑相关部门修补方式较为简单，导致路面出现严重色差，影响湖景美观。

近日，有网民在“百姓呼声”平台反映，洛龙区凌波湖环湖健身步道塑胶路面上有一道道补丁，质疑相关部门修补方式较为简单，导致路面出现严重色差，影响湖景美观。 近日，有网民在“百姓呼声”平台反映，洛龙区凌波湖环湖健身步道塑胶路面上有一道道补丁，质疑相关部门修补方式较为简单，导致路面出现严重色差，影响湖景美观。 昨日，记者现场观察发现，2800米长的深红色塑胶步道被打上100余处橘红色“补丁”，其中最长修补处约6米，像是被割开的裂痕。 随后，记者联系了市体育局得知，该环湖塑胶步道并非被割开，而是正在对步道进行修补。 “地基自然下沉、积水浸泡等因素都会导致路面开裂。”洛龙区体育局相关负责人介绍，多处开裂需要及时将开裂处塑胶层裁掉，填补上新的塑胶材料，再进行打磨、刷面漆等步骤，这属于一种常见的修补塑胶步道的方式。 据悉，该步道填补的材料要经过48小时晾晒凝固，再经过打磨、刷面漆等步骤，届时，步道与修补部分的色差将会减弱。修补工作将逐步、逐项进行，争取早日完工。 洛龙区体育局相关负责人表示，塑胶步道日常养护成本较高，建议市民在塑胶步道上运动、游玩时，不要使用自行车等，共同维护好环湖塑胶步道。因近期受阴雨天气影响，部分修补区域需要短时间晾干，请广大市民谅解和支持相关修补工作，避免踩踏修补区域。(洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 通讯员 陈毅 文/图)