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钱江路与新伊大街交叉口高峰期"堵成粥"？附近居民盼尽快“解堵”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.13 08:27

　　近期，不少市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，洛龙区钱江路与新伊大街交叉口存在交通拥堵问题，每天早上和傍晚接送孩子上下学时，路口都堵成一锅粥。昨日，记者实地走访发现，情况基本属实。附近居民呼吁相关部门，尽快打通断头路，切实解决出行难题。

　　市民反映

　　钱江路与新伊大街交叉口高峰期拥堵严重

　　市民李先生家住洛龙区绿都悦府小区，今年秋季他的孩子入园到附近的开元幼儿园。“开元幼儿园在钱江路与新伊大街交叉口以东约百米处，旁边是开元小学。”李先生说，之前，他听说学生上下学高峰期钱江路与新伊大街交叉口会出现拥堵，因此很少从那里经过，如今每天需要接送孩子，那个路口成了他的必经之地，才真切感受到路口拥堵严重。

　　李先生说，早上路口拥堵时段主要集中在7时40分至8时20分，每天送孩子要堵半个小时左右。于是，他在洛阳网“百姓呼声”平台上反映了此事，希望引起相关部门重视，解决路口拥堵问题。

　　市民王先生家住开元一号二期，门前就是钱江路。“今天早上路口又堵了，我上班都迟到了。”王先生说，原来钱江路与新伊大街交叉口没那么堵，随着周边小区入住率提升，早晚高峰期交通越来越拥堵，他也通过洛阳网“百姓呼声”平台反映了此事。

　　记者梳理发现，本月，通过洛阳网“百姓呼声”平台反映钱江路与新伊大街交叉口交通拥堵的帖子有十几条。大家认为，造成路口拥堵的因素不少，既与钱江路道路狭窄、两侧存在违停现象、周边小区多、钱江路与新伊大街交叉口未设置红绿灯等有关，也与钱江路是一条断头路有关，附近居民及其他接送学生的家长，只能通过钱江路与新伊大街交叉口进出。

　　记者调查

　　现场有交警疏导交通，路口周边仍出现拥堵

　　昨日7时许，开元小学门口已有不少学生在等待学校开门。记者询问他们为何来这么早，孩子们说是父母送得早，来晚了怕太堵。

　　记者看到，钱江路与新伊大街交叉口没有设置红绿灯，新伊大街中央设置有隔离护栏，东西向车辆无法直行，在斑马线处留了口子供行人和非机动车通行；钱江路两侧停有不少私家车；沿钱江路往东是断头路，尽头为一家驾校。从7时40分开始，送学生上学的家长逐渐多起来，尽管有一名交警和一名辅警在路口疏导交通，但拥堵仍比较严重，直到8时20分，状况才逐渐缓解。

　　张老太太家住开元一号一期，需要接送两个孙子上下学。她说，每天接送孩子像打仗一样，过马路没有红绿灯，自己带着孩子提心吊胆的，很不安全。提及钱江路与新伊大街交叉口，不少受访居民都说，这里每到上下学高峰期就堵成一锅粥。

　　各方呼吁

　　群众出行难，希望引起相关部门重视

　　记者从洛龙区关林街道通达社区获悉，钱江路与新伊大街交叉口附近有开元一号一期、二期、三期和五期，加上绿都悦府、蓝光钰泷府等小区，有居民两三万人，幼儿园、小学加起来有近3000名学生，大家出行确实很不方便。

　　通达社区相关负责人认为，这个路口及周边有两条断头路，分别是钱江路和展览东路，如果将这两条断头路打通，钱江路与新伊大街交叉口拥堵状况可大大缓解。

　　一些居民建议，除了尽快打通断头路，公安、城管等部门还应多加强疏导和巡逻，加大对违停车辆的处罚力度；在路口设置临时红绿灯，引导人流、车流分开通行；在路口架设天桥，供行人和非机动车通行。

　　通达社区相关负责人说，他们已以报告的形式向上级部门反映，希望尽快打通钱江路和展览东路这两条断头路。下一步，他们计划与开元小学商议，征集一些学生家长做志愿者，在路口协助交警疏导交通；与交警、城管等部门召开座谈会，群策群力破解钱江路与新伊大街交叉口交通拥堵难题。

　　洛龙区城市管理局在洛阳网“百姓呼声”平台上回应，称已安排工作人员到该区域巡查治理，劝离部分违停车辆，接下来将加大整治力度，全力做好车辆违停治理工作。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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