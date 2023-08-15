老城区浦东社区：做实“里子” 提升居民幸福感

平整的柏油路、整齐的停车位、新加装的电梯、新建的小游园……近日，走在老城区南关街道浦东社区教师新村小区，眼前的景象让人耳目一新。

小朋友在小区游乐设施上玩耍

平整的柏油路、整齐的停车位、新加装的电梯、新建的小游园……近日，走在老城区南关街道浦东社区教师新村小区，眼前的景象让人耳目一新。

“段师傅，又出来遛弯儿了？”“是啊，出来转转！”一大早，今年71岁的社区居民段更欣在小区遛弯儿，脸上洋溢着幸福的笑容。在小区改造提升中，他所在的楼栋单元加装了电梯，解决了他上下楼难的问题。如今，他下楼的次数明显增多了，日子也过得十分惬意。

教师新村小区建于2000年，由于基础设施不完善、缺乏管理，之前存在路面破损、停车难、老人上下楼难、飞线充电等问题，不少居民选择搬出去住。现在，尽管小区改造工程还未完工，有居民已经有了搬回来的想法。

为啥大家又想搬回来了？浦东社区党支部书记、居委会主任王艳苹介绍，该小区在改造提升过程中，重点做实城市“里子”，完善小区服务功能，切实提升居民幸福感。

目前，小区已建设停车位，解决无序停放问题，并推动车位共享，让走亲访友的群众有地方停车；改建小游园，增设儿童游乐设施及篮球场，为居民提供运动场所；引进智慧路灯充电桩，照明、充电两不误，最高限度节省公共空间，为居民创造宜居的居住条件。

“小区的变化，牵动着每个居民的心。”王艳苹表示，社区将积极协调有关单位，加快推进小区改造工程，做好井盖加固、完善道牙排水系统等工程，争取项目早日完工。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 文/图）