按照公安部、省公安厅统一部署，8日至10日，我市警方在全市范围内组织开展第三次夏夜治安巡查宣防集中统一行动。

按照公安部、省公安厅统一部署，8日至10日，我市警方在全市范围内组织开展第三次夏夜治安巡查宣防集中统一行动。 按照公安部、省公安厅统一部署，8日至10日，我市警方在全市范围内组织开展第三次夏夜治安巡查宣防集中统一行动。 其间，全市公安机关针对开学季，深入开展“查控清”工作，重点围绕有晚自习等教学活动的学校周边等部位，进行“突击式”“地毯式”“拉网式”集中清查检查，切实将各类突出风险隐患排查清楚、管控到位、逐一清零。此外，全市巡特警强化显性用警，科学调整巡逻勤务模式，合理划设必巡线、必到点，紧盯繁华商圈、夜市摊点等重点部位，屯警街面、动中备勤，切实提升街面见警率、管事率，有效挤压违法犯罪空间，有力维护了社会治安大局稳定。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 王鹏 摄)