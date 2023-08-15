市水利局召开主题教育工作会议

昨日，市水利局召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，认真贯彻落实党中央和省委、市委部署要求，对开展主题教育进行动员部署，以水利事业高质量发展助推现代化洛阳建设。 昨日，市水利局召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，认真贯彻落实党中央和省委、市委部署要求，对开展主题教育进行动员部署，以水利事业高质量发展助推现代化洛阳建设。 会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，深刻把握主题教育的重大意义，坚持学思用贯通、知信行合一，以强烈的政治责任感和历史使命感，推动主题教育高质量开展、取得预期效果。要始终保持与中央、省委、市委同频共振，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来，有机融合、一体推进，紧扣黄河流域生态保护和高质量发展战略，聚焦制约现代化洛阳建设的水利关键难点问题，求真务实调查研究，实干担当促进发展，注重“当下改”与“长久立”相结合，真正把主题教育成果转化为解难题促发展的强大动力。要加强组织领导，精心部署，做实“规定动作”，加强工作统筹，把开展主题教育与推进水利重点工作结合起来，用水利高质量发展的实际成果检验主题教育成效，为现代化洛阳建设提供强有力的水利支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）