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市委统战部召开主题教育工作会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.13 08:27

　　昨日，市委统战部召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，认真贯彻落实中央、省委和市委有关要求，对市委统战部开展主题教育进行部署。

　　会议强调，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是党的二十大作出的重大部署，对统一全党思想、解决党内存在的突出问题、始终保持党同人民群众血肉联系、推动党和国家事业发展具有重要意义。要提高政治站位，充分认识开展主题教育的重大意义，教育引导广大统战干部学思想、见行动，不断提高推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，广泛凝聚人心和力量，锻造过硬队伍，为推动全市统战工作高质量发展提供坚强组织保证。要聚焦目标任务，高标准高质量开展主题教育，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯穿始终、一体推进，以主题教育高质量保障统战工作高质量。要注重统筹推进，确保主题教育取得扎实成效，部领导班子要发挥牵头抓总作用，扛稳主体责任，严格标准、狠抓质效，扎实做好“规定动作”，坚决防止敷衍应付、形式主义、走形变样，坚定不移用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，确保主题教育起点高、落点实、开展顺、效果好，为现代化洛阳建设贡献统战力量。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 贾萌）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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