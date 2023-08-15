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市委宣传部召开主题教育工作会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.13 08:26

　　昨日，市委宣传部召开主题教育工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻党中央、省委、市委部署要求，对高质量开展市委宣传部机关主题教育进行部署。

　　会议强调，要把开展主题教育作为重大政治任务，深刻把握其重大考量、深远意义，增强开展主题教育的思想自觉、政治自觉、行动自觉。要把握目标要求，全面落实主题教育的工作部署，理论学习要在学懂弄通做实上下功夫，坚持系统学、掌握其中立场观点方法、学用结合，切实把学习成效转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量；调查研究要注重成果转化，精心策划，改进方法，注重成果运用，推动解决一批发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的问题；推动发展要注重解决实际问题，聚焦市委要求、重点工作、群众关切，把发展成果转化为生活品质；检视整改要注重较真碰硬，对照习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好突出问题专项整治，务求取得实效；建章立制要注重常态长效，坚持标本兼治、重在治本，对主题教育中的好经验好做法，及时总结提炼，以制度形式固定下来、坚持下去。要加强领导，坚持领导带头、坚持从严从实、营造浓厚氛围、注重统筹兼顾，以好的作风确保主题教育有序推进、取得实效。 （洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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