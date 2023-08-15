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提醒！警惕假借养老服务机构之名实施的非法集资
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.13 08:29

　　前不久，民政部对养老服务领域非法集资的风险予以提示，一些养老服务机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动，吸收老年人资金，给老年人造成严重财产损失和精神伤害，存在重大风险隐患。市处非办提醒，警惕这些非法集资陷阱。

　　●案例

　　9月9日，桂林市七星区人民法院对一起养老诈骗案进行公开宣判。经查，邹某某在担任桂林颐和老年公寓投资管理有限公司(简称颐和公司)法定代表人和执行董事期间，在桂林、南宁两地大量招聘业务员，采取在公众场所发放宣传单的方式，对老年人宣称该公司实力雄厚，投资了多处养生养老基地，购买该公司养生旅居服务卡不仅可以在养老基地消费，还可以每年获得8%至13%的利息，诱骗老年人签订《桂林颐和养老服务合同书》，向老年人非法集资。经会计鉴定，邹某某在桂林、南宁向875人非法集资5034万余元，造成损失4301万余元。法院当庭宣判，被告人邹某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑14年6个月，并处罚金50万元；该案共犯蔡某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑10年6个月，并处罚金30万元；责令二被告人退赔集资参与人经济损失4300余万元。

　　●分析

　　“民政部的风险提示中共包含5种非法集资类型。”市处非办工作人员说，分别是假借养老服务机构之名非法集资、以提供“养老服务”为名非法集资、以投资“养老项目”为名非法集资、以销售“老年产品”为名非法集资、以享受“旅居养老”为名非法集资，本案正属于第五种。

　　●提醒

　　市处非办工作人员提醒，养老服务机构的本质是提供养老服务，对带有投资返利性质的承诺，老年人应谨记高回报伴随高风险，认清高额利诱背后隐藏的巨大风险，自觉远离非法集资，防范合法权益受到侵害。如发现涉嫌违法犯罪线索，可立即向有关部门举报。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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