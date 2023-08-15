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人大立法要充分体现人民群众意愿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.13 08:25

　　11日，市人大常委会组织召开立法调研汇报会暨立法座谈会，用一整天时间分别听取市人大立法专题调研组调研情况汇报、听取并研讨近期地方立法计划的建议报告，梳理、论证近期立法项目清单。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

　　此前，市人大常委会通过部门申报、重点调研等形式，已完成立法项目征集、梳理、论证等工作，按照“小切口”立法和急用先立原则，选取符合群众关切、社会需要的项目。此次汇报和座谈会，市人大常委会相关领导和工委室、市司法局、市商务局、市城管局、市教育局等市直相关单位，以及各县区有关负责人、部分人大代表等针对拟立法项目、决定和拟调研项目的起草调研情况等进行汇报和研讨，深入分析相关项目的科学性和可操作性，进一步梳理确定我市近期立法项目清单。

　　李保国强调，要坚持围绕中心、服务大局，聚焦市委“三项重点工作”和洛阳现代化产业体系建设等中心大局，挖掘梳理重点立法项目，立管用、好用之法，充分发挥立法的引领和推动作用，在服务保障中心大局中彰显人大担当与作为。要坚持“小切口”立法，不断丰富立法形式、提升立法质效，在充分开展立法调研的基础上，确保立法项目与内容立足洛阳本土特色，持续推动科学立法、民主立法、依法立法、精准立法。要坚持和发展全过程人民民主，聚焦群众急难愁盼，广泛听民意、聚民智，充分保障人民群众的知情权和参与度，以高质量、高效率立法回应人民群众呼声和社会关切，确保立法行得通、能执行、真管用，推动立法项目落地见效，真正做到以良法保善治促发展。

　　市人大常委会副主任徐新、雷雪芹、宗国明、夏磊参加。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 马乐 通讯员 张艳艳 王亮）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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