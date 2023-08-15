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徐衣显主持召开专题会议研究“万人助万企”、河洛文化旅游节筹备等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.12 20:37

徐衣显主持召开专题会议研究“万人助万企”、河洛文化旅游节筹备等工作
惠企利企精准服务培育优势产业链群
创新创意深挖内涵打造一流文旅品牌

　　11日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究“万人助万企”、河洛文化旅游节筹备等工作。省“万人助万企”第三服务工作组组长魏金立出席会议，并就下步工作提出要求。

　　会议听取了全市“万人助万企”活动推进情况汇报，研究问题督办整改完善协调推进机制等。徐衣显强调，要分析总结，坚定发展信心。各级各部门要树牢“服务企业就是服务全市大局”的理念，总结经验做法，分析问题短板，千方百计解难题、挖潜力、增效益，增强发展预期，提振企业信心。要落实政策，精准惠企利企。抢抓国家政策利好机遇，按照成熟一批、梳理一批、新增一批的原则，整合完善政策措施，用好“免申即享”平台，确保政策直达快享，助力企业轻装上阵。要抢抓机遇、培育优势链群。聚焦我市17条优势产业链，坚持创新引领，强化“五链耦合”，细化产业图谱，推进精准招商，着力延链补链强链，打造优势产业链群。要突出一流，优化营商环境。加快“放管服效”改革，创新做好“五件事”，持续深化“府院联动”，打造市场化、法治化、国际化营商环境。要多措并举，壮大民营经济。坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”，以新时代“两个健康”示范市建设为抓手，优化民营企业投资环境，保障民营企业公平竞争，为民营经济发展搭台赋能。要完善机制，科学考核考评。健全完善领导包联、专班推进、问题督办、问题协调等机制，优化问题处理流程，拓宽企业反映渠道，严格督导考核、跟踪问效促进工作落实。

　　会议听取了2023河洛文化旅游节筹备情况汇报。徐衣显强调，河洛文化旅游节是弘扬河洛文化、扩大对外交流、提升城市形象的重要节会品牌。要坚持创新引领，深挖文化内涵，精心植入汉服、音乐、博物馆等文化元素，创新数字化手段，营造沉浸式场景，打造特色鲜明的“城市IP”。要强化市场思维，注重运营前置，吸引市场化、专业化团队参与策划运作，推出一批有创意、有影响、有收益的精品活动。要市县联动、全程互动，线上线下、协同发力，打造一批网红传播点、引流点，更好发挥综合效益，打造一流文旅文创品牌。

　　会议还研究了风险防范化解等工作。

　　市领导张玉杰、任丽君、牛刚等分别参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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