降雨过后洛阳气温回升 白天短袖还能接着穿

刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，周后期多阵雨或雷阵雨天气。

刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，周后期多阵雨或雷阵雨天气。 刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，周后期多阵雨或雷阵雨天气。 具体预报： 今天夜里：阴天到多云，有短时阵雨，凌晨有轻雾。 9月13日(周三)：多云间晴天，气温19℃～28℃。 9月14日(周四)：多云间晴天，气温18℃～28℃。 9月15日(周五)：多云到阴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温20℃～30℃。 9月16日(周六)：多云间阴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温21℃～31℃。 9月17日(周日)：多云到阴天，夜里转阵雨或雷阵雨，气温21℃～31℃。 9月18日(周一)：阴天有小到中阵雨或雷阵雨，气温22℃～27℃。 9月19日(周二)：多云有阵雨，气温20℃～26℃。⑥