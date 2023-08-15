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洛阳5个项目！国家发改委集中发布一批重点项目吸引民间资本参与
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.12 17:21

　　近日，国家发展改革委通过统一的向民间资本推介项目平台，集中发布了一批重点项目，积极吸引民间资本参与。其中，在河南省的199个项目中，洛阳市有5个项目入选。

　　本次国家发改委推介的项目共4894个，从行业领域看，城建、农业、旅游等项目数量较多，城建、公路、水路港口等项目规模较大。从参与方式看，民间资本可以通过控股或参股项目公司等多种方式，参与重点项目建设运营。

　　洛阳市此次入选的5个项目包括：汝阳县西城区兴荣路建设工程、汝阳县体育馆建设项目、新安县龙泉新城安置区(一期)建设项目、新安县南李村镇生态农业综合体项目、乙烯配套一体化——橡胶新材料项目。其中，新安县龙泉新城安置区(一期)建设项目主要为龙泉新城陈湾村、石庙村、宋村建设安置住宅，共建设安置房9栋，及地下车库、商业服务、游园、健身中心等以及其他配套基础设施。乙烯配套一体化——橡胶新材料项目位于孟津区，主要建设橡胶新材料联合装置以及配套罐区、中控室、化验中心等配套设施。

　　为进一步激发民间投资活力，做好民间资本项目推介工作，国家发展改革委依托全国投资项目在线审批监管平台，建立了统一的向民间资本推介项目平台，向社会集中公开推介，积极吸引民间资本参与。下一步，相关部门将持续向民间资本推介符合条件的项目，切实做好服务保障，全方位调动民间投资积极性。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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