“巡礼新时代 奋进新征程·河南篇”专题活动正式启动

9月11日，由中央网信办网络社会工作局、河南省委网信办主办，中国互联网发展基金会联合主办，郑州、开封、洛阳市委网信办协办的“巡礼新时代 奋进新征程·河南篇”专题活动在洛阳正式启动。

9月11日，由中央网信办网络社会工作局、河南省委网信办主办，中国互联网发展基金会联合主办，郑州、开封、洛阳市委网信办协办的“巡礼新时代 奋进新征程·河南篇”专题活动在洛阳正式启动。

河南省委网信办负责同志在致辞时表示，河南既是农业大省，也是经济大省、新兴工业大省。近年来，河南省委、省政府深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察调研河南的重要讲话指示精神，坚持锚定“两个确保”、实施“十大战略”，持续推动全省经济社会各项事业高质量发展，不断谱写中国式现代化河南实践的绚丽篇章。省委网信办认真贯彻省委省政府工作部署，坚持“正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事”，不断凝聚网上宣传引导的强大合力。希望参加活动的网络文明伙伴、正能量网络名人借助此次机会，共同记录河南文旅文创融合发展以及先进制造业高质量发展的新气象、新成效，为河南推进先进制造业强省建设、打造中华文化传承创新中心及世界文化旅游胜地营造浓厚的网上氛围。

中央网信办网络社会工作局负责同志指出，本次活动邀请网络文明伙伴、正能量网络名人等深入基层一线，亲身感受河南贯彻落实党中央重大决策部署取得的进展成效，深入挖掘推进传统文化保护传承及先进制造业发展的特色亮点，希望各位网络文明伙伴、正能量网络名人和媒体记者紧扣活动主题，找准作品切口，通过实地走访，总结成功经验、展望光明前景。同时，尊重网络传播规律，积极适应分众化、移动化、社交化的传播趋势，创新网上传播方式方法，深耕垂直领域优质内容，引导更多网站平台、“头部账号”、普通网民争做网络文明建设的好伙伴，共建网上美好精神家园。

活动期间，来自全国各地的网络文明伙伴、正能量网络名人及相关媒体、平台代表等将深入郑州、开封、洛阳等地，共同感受文化传承、畅享科技创新、探访智能制造、见证绿色发展，真实记录河南人民美好生活，大力展现河南文旅文创融合发展、先进制造业高质量发展的蓬勃生机，更好地凝聚社会共识、汇聚发展力量。②