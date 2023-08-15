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9月18日，洛阳将进行人防警报试鸣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.12 15:21

公告

　　为有效履行国防动员使命任务，不断增强全民国防观念和人民防空意识，检验我市人防警报设备设施的战备性能，根据《中华人民共和国人民防空法》规定，我市定于2023年9月18日上午10时至10时31分，在全市(含县域)统一组织人防警报试鸣，望市民做好心理准备，保持正常生产、生活和工作秩序。防空警报分为：预先警报、空袭警报、解除警报。

　　一、预先警报：鸣36秒，停24秒，反复3遍，时间3分钟。重复2遍为一个周期。

　　二、空袭警报：鸣6秒，停6秒，反复15遍，时间3分钟。重复2遍为一个周期。

　　三、解除警报：连续长鸣3分钟。

　　洛阳市人民政府
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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