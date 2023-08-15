恢复运营！拟优化调整！涉及洛阳这两条公交线路

昨日，“洛阳公交”微信公众号发文称，伊滨区2号线恢复运营、106路拟优化调整。具体内容如下：
昨日，“洛阳公交”微信公众号发文称，伊滨区2号线恢复运营、106路拟优化调整。具体内容如下：
昨日，“洛阳公交”微信公众号发文称，伊滨区2号线恢复运营、106路拟优化调整。具体内容如下：
因西山张沿线道路施工完毕，即日起，伊滨区2号线恢复运营。
为进一步方便群众出行游玩，有效做好公交与地铁1号线、景区间的接驳，同时强化隋唐大运河文化博物馆、洛邑古城景区与应天门之间的公交连接，助力洛阳东方博物馆之都和古都夜经济发展，洛阳公交集团拟对106路线进行优化调整，现对优化方案予以公示：
从河洛古城发车，行驶至中州东路夹马营路口后，改走夹马营路、滨河北路、新街、九都东路、定鼎大道到达终点站应天门，回程与去程一致。⑥
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