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9月15日起，洛阳今冬采暖费开始缴纳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳热力集团有限公司 2023.09.12 15:23

　　昨日，洛阳热力集团有限公司微信公众号发布消息称，2023年至2024年采暖季热费收取工作即将启动，具体内容如下：

　　按照市委市政府工作部署，洛阳热力2023年至2024年冬季采暖费收费工作将于9月15日正式开始，若您是我们的直管用户，且今冬想用暖，请在规定的时间内缴纳今冬采暖费；若您是由小区物业公司收取采暖费的非直管用户，请近日关注小区物业公司的通知。

　　一、收费时间

　　2023年9月15日零时至11月6日15时止。缴费日期截止之后，我们将按缴费情况按期开阀。请您关注我公司公布的各小区具体开阀时间。逾期缴费的用户，我们将于正常供暖以后陆续安排开阀，逾期缴费用户未供天数不予退费，为保证您正常用暖，请您在缴费期内按时缴费。

　　二、缴费方式

　　1.银行缴费

　　(1)建设银行：可到各网点柜台、手机银行或网上银行办理。

　　(2)交通银行：持储蓄卡到各网点自助多媒体机办理、手机银行或网上银行办理。

　　2.网上缴费

　　(1)支付宝缴费：进入支付宝APP，在搜索栏输入“生活缴费”，点击“生活缴费”菜单，选择“暖气费”，选择“洛阳热力集团有限公司”，输入用户编号，即可完成缴费。

　　(2)微信缴费：进入微信，点击“我”,点“服务”，点“生活缴费”，选择“供暖费”，选择“洛阳热力集团有限公司供暖费”，输入用户编码，即可完成缴费。缴费成功后，用户可在“缴费记录”中查询缴费信息。

　　三、供热范围

　　我公司服务范围包括涧西区、西工区、老城区、瀍河区及伊滨区。

　　四、供热时间

　　依据《洛阳市集中供热条例》规定，我市城市区的供热起止时间为2023年11月15日零时至2024年3月15日，共122天。如遇异常低温情况，市、县(市)人民政府可以决定提前供热或者延期停热。

　　五、供热价格

　　根据洛发改价管〔2013〕12号文件收费标准及《洛阳市集中供热条例》规定：

　　(1)分户计量用户：

　　热费由基本热费和计量热费两部分组成，先按面积预交热费，实际费用待供暖结束后根据用热量核算，实行多退少补。

　　基本热费=建筑面积×采暖期天数× 0.054/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

　　计量热费=0.142元/kwh ×用热量

　　计算方式：建筑面积×122×0.054×面积系数+0.142×热表用量数

　　(2)按面积用热用户：

　　热费=建筑面积×采暖期天数×0.18元/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

　　计算方式：建筑面积×122×0.18×面积系数

　　温馨提醒：

　　(1)用热实缴金额小于等于0的用户，表示往年余额已够本年采暖费，若需用暖，请到热力公司客服中心办理申请用热手续，否则，视为报停用户。

　　(2)尚有部分小区用户安装费余款尚未缴纳(详见工程余款缴费通知单，凭工程款编号在建设银行任意网点柜面、手机银行或网上银行缴纳)，因系统设定欠缴工程款的用户无法缴纳采暖费，该用户清缴工程余款后方可缴纳本季采暖费及开阀供热。

　　您可关注洛阳热力微信公众号“洛阳热力集团有限公司”，回复3，查询用户编号。

　　服务热线：63005678
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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